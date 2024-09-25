Κίνα: Ανακοίνωσε σπάνια δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου

Η Κίνα πραγματοποίησε σήμερα στον Ειρηνικό Ωκεανό μια σπάνια δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, εξοπλισμένου με μια κεφαλή χωρίς γόμωση, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανακοινώνει σπάνια δημόσια αυτού του τύπου τις εκτοξεύσεις.

Μολονότι δεν γίνεται καμιά σύνδεση με την επικαιρότητα, η εκτόξευση αυτή πραγματοποιείται σ' ένα πλαίσιο σινοαμερικανικής αντιπαλότητας στον Ειρηνικό, εντάσεων ανάμεσα στη Μανίλα και το Πεκίνο στη Νότια Σινική Θάλασσα και εχθρότητας ανάμεσα στις κινεζικές αρχές και στις αρχές της Ταϊβάν - νησί που διεκδικεί η Κίνα.

Καμιά λεπτομέρεια δεν γνωστοποιήθηκε για το πού έπεσε ο πύραυλος. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ούτε αν ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από υποβρύχιο ή από την ξηρά.

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είναι από τα ισχυρότερα όπλα στον κόσμο και μπορούν να φέρουν καταστροφικές πυρηνικές κεφαλές.

«Η Πυραυλική Δύναμη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (σ.σ.: ο κινεζικός στρατός) εκτόξευσε με επιτυχία στις 25 Σεπτεμβρίου στις 08:44 (03:44 ώρα Ελλάδας) στην ανοικτή θάλασσα στον Ειρηνικό Ωκεανό ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που έφερε κεφαλή εκπαίδευσης χωρίς γόμωση. Έπεσε με ακρίβεια στην προκαθορισμένη θαλάσσια ζώνη», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Άμυνας.

«Αυτή η εκτόξευση πυραύλου εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα συνήθους εκπαίδευσης της Πυραυλικής Δύναμης», «συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές και δεν στοχεύει συγκεκριμένη χώρα ή στόχο», διευκρίνισε.

Η Κίνα πραγματοποιεί εν γένει τέτοιες δοκιμές μέσα στο δικό της εναέριο χώρο, ανέφερε αναλυτής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και είναι πιθανόν η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που βλέπουμε μια τέτοια δοκιμή», δηλώνει ο Ανκίτ Πάντα, ερευνητής στο Ίδρυμα Κάρνεγκι για τη διεθνή ειρήνη, ένα αμερικανικό κέντρο σκέψης.

Η δοκιμή αυτή «μαρτυρά πιθανόν τον πυρηνικό εκσυγχρονισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη εκ μέρους της Κίνας, ο οποίος εκδηλώνεται με νέες ανάγκες σε ό,τι αφορά τις δοκιμές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με μια έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο 2023, η Κίνα αναπτύσσει πολύ γρήγορα το απόθεμα των πυρηνικών όπλων της. Η έκθεση ανέφερε ότι ο γίγαντας αυτός της Ασίας μπορεί να διαθέτει μέχρι το 2030 περισσότερες από 1.000 λειτουργικές πυρηνικές κεφαλές, δηλαδή περίπου τις διπλάσιες απ' ό,τι σήμερα.

Η Κίνα είχε καταγγείλει αυτά τα συμπεράσματα. Είχε επαναλάβει ότι το πυρηνικό οπλοστάσιό της, μικρό σε σύγκριση με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, χρησιμεύει αποκλειστικά για την «αυτοάμυνά» της.

Η γιγάντια ασιατική χώρα εξακολουθεί να δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ πρώτη πυρηνική βόμβα, αν δεν δεχθεί η ίδια επίθεση με τέτοιο όπλο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα το 2023, οι ΗΠΑ διαθέτουν 3.708 πυρηνικές κεφαλές και η Ρωσία 4.489, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), που υπολόγιζε σε 410 τις πυρηνικές κεφαλές της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

