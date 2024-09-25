Νέα έκρηξη - η έκτη από τον Ιούνιο και η τρίτη το τελευταίο δεκαήμερο- σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Κολωνίας, αυτή τη φορά σε καφέ που άνοιξε πρόσφατα, στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε στις 2:45 (τοπική ώρα) και η πολυκατοικία εκκενώθηκε άμεσα.

Από τη φωτιά που ξέσπασε, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς το καφέ.

Σύμφωνα με την BILD, η αστυνομία επικεντρώνει τις έρευνές της για τις αλλεπάλληλες βομβιστικές επιθέσεις στην Κολωνία στην μαφία Mocro που δρα στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Ποια είναι η "Mocro-Mafia"

Ο όρος «Mocro-Mafia» έχει να κάνει με την καταγωγή από το Μαρόκο των ιδρυτικών στελεχών της οργάνωσης, αλλά στο μεταξύ τα μέλη της είναι τόσα πολλά, που δεν υπάρχει κάποιος εθνικός περιορισμός για την ένταξή τους.

Η οργάνωση θεωρείται υπεύθυνη και για επιθέσεις ενάντια στον Τύπο, όπως η δολοφονία του ερευνητή δημοσιογράφου Πέτερ ντε Φρις το 2021, που της «χάρισε» παγκόσμια φήμη.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής του Εγκληματολογικού της Αστυνομίας της Κολωνίας, Μίκαελ Έσσερ, η κορύφωση της βίας στον πόλεμο μεταξύ των ναρκοσυμμοριών στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας εξελίσσεται με απίστευτη ένταση και κυρίως αγριότητα, χωρίς κανέναν υπολογισμό κόστους.

Εξέφρασε μάλιστα τον φόβο ότι στον πόλεμο αυτόν, που μαίνεται εδώ και εβδομάδες στην περιοχή, δεν είναι απίθανο να υπάρξουν τελικά και θύματα ανάμεσα στον «άμαχο πληθυσμό», κάτι που έχει αποφευχθεί τώρα απλώς από τύχη.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα η οργάνωση «Mocro» έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία είτε για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και μαριχουάνας στη Γερμανία είτε ως διακομιστικό κέντρο για τη μεταφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη των «εμπορευμάτων», που φτάνουν στα λιμάνια της Ολλανδίας από τη Λατινική Αμερική.

Η οργάνωση απειλείται από «ανταγωνιστές» και δείχνει αποφασισμένη να μην αφήσει κανέναν να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της.



