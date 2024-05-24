Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε την Παρασκευή 24/05 ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν ήταν δώρο στη Χαμάς.

Η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία δήλωσαν την Τετάρτη ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος στις 28 Μαΐου, για να συμβάλουν στη διακοπή της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και να επαναφέρουν τον διάλογο υπερ της ειρήνης που σταμάτησε πριν από μια δεκαετία.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν ήταν δώρο προς τη Χαμάς, το αντίθετο», είπε. «Η παλαιστινιακή αρχή δεν είναι η Χαμάς, αντιθέτως είναι βαθιά αντίπαλος (της Χαμάς)».

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ έχει ήδη συνομιλήσει, χρηματοδοτήσει και συναντήσει την παλαιστινιακή αρχή.

Ο Μπορέλ ανέφερε ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε ότι η κριτική στις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης δεν πρέπει να θεωρείται αντισημιτική.

«Κάθε φορά που κάποιος παίρνει την απόφαση να υποστηρίξει ένα παλαιστινιακό κράτος, η αντίδραση του Ισραήλ είναι να το μετατρέπει σε αντισημιτική επίθεση», πρόσθεσε.

Τι είπε για το ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να εκφοβίσουν τους δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για υπόθεση εναντίον Ισραηλινών ηγετών και πρέπει να σταματήσουν να «ανακατεύονται» και να σεβαστούν το δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Καν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέθεσε εντάλματα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς και τριών ηγετών της Χαμάς.

«Ο εισαγγελέας δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να κατηγορήσει και το δικαστήριο θα αποφασίσει», είπε ο Μπορέλ στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE. «Εν τω μεταξύ, ζητώ από όλους, ξεκινώντας από την ισραηλινή κυβέρνηση και ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να μην τρομοκρατούν τους δικαστές».

«Μην τους απειλείτε, μην προσπαθήσετε να επηρεάσετε την απόφασή τους, μερικές φορές με απειλές και πολύ σκληρούς αποκλεισμούς», πρόσθεσε.

Ο Χαν κατηγόρησε τους τρεις ηγέτες της Χαμάς για εγκλήματα όπως εξόντωση, ομηρεία και σεξουαλική βία, και τους δύο Ισραηλινούς ηγέτες για εγκλήματα όπως εξόντωση, χρήση πείνας ως όπλο και σκόπιμη επίθεση εναντίον αμάχων.

Το Ισραήλ αρνείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ισχυρίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία εκεί και κάλεσε τις χώρες να αποκηρύξουν αυτό που θεωρεί αδίστακτο δικαστήριο με πολιτικά κίνητρα. Η Χαμάς έχει επίσης απορρίψει τις κατηγορίες εναντίον των ηγετών της.

Αρκετές χώρες έχουν καταγγείλει την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να επιδιώξει τη σύλληψη των Ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του στενότερου συμμάχου του Ισραήλ, που δεν είναι μέλος του διακστηρίου. Η Ουγγαρία περιέγραψε την Πέμπτη το αίτημα για εντάλματα σύλληψης ως «πολιτική απόφαση» που δυσφήμησε το δικαστήριο.

