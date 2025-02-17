Σ. Αραβία: Η ρωσική αντιπροσωπεία στο Ριάντ για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφθασε το βράδυ της Δευτέρας στο Ριάντ ενόψει των συνομιλιών της Τρίτης για τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να περιλαμβάνουν επίσης μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Μόσχα και Ουάσιγκτον αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας την Τρίτη. Στην αμερικανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Βαλτς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

"Πολύ θετικό" ότι ΗΠΑ και Ρωσία ξεκινούν συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία

«Πολύ θετικό» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου το γεγονός ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ριάντ, αφενός για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και αφετέρου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι καλό και πολύ θετικό ότι θα συναντηθούμε για να συζητήσουμε. Αλλά είναι λίγο πρόωρο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη. Ας περιμένουμε μέχρι την Τρίτη, να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο διάλογος», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει για το πώς θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Ριάντ"

Από πλευράς του, ο Γιούρι Ουσάκοφ (πίσω από τον Λαβρόφ στη φωτό), σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το πώς θα ξεκινήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη ορίσει έναν επικεφαλής διαπραγματευτή για να συνομιλήσουν με τη Ρωσία.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ουσάκοφ είπε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία προσέγγιζε τις συζητήσεις με μια «επιχειρηματική» στάση.

Είπε ότι ο Κίριλ Ντιμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, ενδέχεται να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία για να συζητήσει τυχόν οικονομικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Σέρβο ομόλογό του ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας ο Ρώσος ΥΠΕΞ διερωτήθηκε «γιατί να κληθεί η Ευρώπη να συμμετάσχει στις συνομιλίες για μια ειρηνική διεθέτηση στην Ουκρανία, εφόσον οι Ετρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος;»

