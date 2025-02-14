Ρωσία: Ετοιμάζει υψηλόβαθμη διαπραγματευτική ομάδα για απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο ετοιμάζει μια υψηλόβαθμη διαπραγματευτική ομάδα ώστε να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφεραν στο CNN πηγές με γνώση του θέματος.

Τα μέλη της ομάδας του Κρεμλίνου δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια, αλλά το CNN έμαθε ότι θα περιλαμβάνει υψηλόβαθμους αξιωματούχους των χώρων της πολιτικής και της οικονομίας καθώς και των υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου αξιωματούχου που έπαιξε βασικό ρόλο στα παρασκήνια σε μια πρόσφατη συμφωνία απελευθέρωσης Αμερικανού κρατουμένου.

«Ο γεφυροποιός του Πούτιν»

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να σφυρηλατήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον διορισμό.



Πρόσφατα, ο Ντμίτριεφ συνεργάστηκε στενά με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ – και τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας – για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση από τη Ρωσία του Αμερικανού δασκάλου Μαρκ Φόγκελ, ανέφεραν στο CNN πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία.



«Υπάρχει ένας κύριος από τη Ρωσία. Το όνομά του είναι Κίριλ, και είχε πολλά να κάνει με αυτή (τη συμφωνία). Ήταν σημαντικός. Ήταν ένας σημαντικός συνομιλητής, που γεφύρωνε τις δύο πλευρές», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη στο CNN ο Γουίτκοφ.

Πούτιν και Ντιμίτριεφ

Ο Ντμίτριεφ, ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, ήταν ειλικρινής υποστηρικτής του Τραμπ μέσα από την πολιτική ελίτ της Ρωσίας, λέγοντας ότι η νίκη του στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ «δείχνει ότι οι απλοί Αμερικανοί έχουν κουραστεί από τα πρωτοφανή ψέματα, την ανικανότητα και την κακία της κυβέρνησης Μπάιντεν». Πρόσθεσε ότι η νίκη του Τραμπ «ανοίγει νέες ευκαιρίες για την επαναφορά των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών».



Γεννημένος στην Ουκρανία την εποχή της ΕΣΣΔ σπούδασε στο Χάρβαρντ και στο Στάνφορντ των ΗΠΑ και εργάστηκε ως σύμβουλος στην αμερικανική εταιρεία συμβούλων McKinsey και ως τραπεζίτης στον κλάδο επενδύσεων της Goldman Sachs.



Η συμπερίληψη του Ντμίτριεφ στην αποστολή από το Κρεμλίνο δείχνει ότι η βασική εστίαση της διαπραγματευτικής στρατηγικής της Μόσχας πιθανότατα θα είναι η μείωση των κυρώσεων, καθώς και η αποκατάσταση των κατεστραμμένων οικονομικών δεσμών με τη Δύση.



Ο Ντμίτριεφ υπήρξε ο άνθρωπος της Μόσχας που είχε επαφές τόσο με την πρώτη όσο και με την τρέχουσα κυβέρνηση Τραμπ, ζητώντας με συνέπεια στενότερους δεσμούς ΗΠΑ-Ρωσίας, και συμμετέχοντας σε ιδιωτικές συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.



Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, στον Ντμίτριεφ επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, καθώς χαρακτηρίστηκε «στενός συνεργάτης του Πούτιν» και της οικογένειάς του.

Πηγή: skai.gr

