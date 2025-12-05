Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Kennedy Center, λίγο πριν εμφανιστεί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο στη σκηνή της κλήρωσης της τελικής φάσης του Μουντιάλ, πως σκοπεύει να συναντηθεί με τους ηγέτες του Μεξικό και του Καναδά για να συζητήσουν θέματα εμπορίου.

«Θα συναντηθούμε και με τους δύο, και τα πάμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ καθώς έφτανε για την κλήρωση στο Kennedy Center.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά την άφιξή του στο κόκκινο χαλί σχετικά με το αν θα συζητήσουν για τη μετανάστευση και το εμπόριο, ο Τραμπ απάντησε ότι θα το κάνουν.

Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο άνδρες να χαμογελούν, σε θεωρείο του Kennedy Center καθώς περίμεναν την έναρξη της εκδήλωσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση ούτε έχει διευκρινίσει εάν ο πρόεδρος θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά. Η συνάντηση λαμβάνει χώρα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς προετοιμάζονται για την επίσημη επανεξέταση της συμφωνίας USMCA το 2026, εν μέσω αυξανόμενων αμερικανικών δασμών και εκκλήσεων από την Ουάσιγκτον για επαναδιαπραγμάτευση ή πιθανή αποχώρηση από το σύμφωνο.

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα έχει μια σύντομη συνάντηση με τον Τραμπ και τον Κάρνεϊ κατά την επίσκεψή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι η πρώτη δια ζώσης συνάντησή της με τον Τραμπ από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

