Ο Τσαρλς Κούσνερ ήθελε να επισκεφθεί τον Σαρκοζί στη φυλακή

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, ζήτησε άδεια να επισκεφθεί τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύντομης φυλάκισής του, όπως ανακοίνωσαν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Εφετείο του Παρισιού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στον Σαρκοζί, η συνάντηση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, αν και οι δύο συναντήθηκαν εκτός φυλακής. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι ο Κούσνερ «ήθελε να επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο Σαρκοζί από προσωπική ευαισθησία και σεβασμό προς το πρόσωπό του ως πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας και ως έναν καλό φίλο των ΗΠΑ».

Ο Σαρκοζί, συντηρητικός πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, αποφυλακίστηκε τον προηγούμενο μήνα μετά από τρεις εβδομάδες φυλάκισης, ενώ εκκρεμεί η έφεσή κατά της καταδίκης του για συνωμοσία με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων από τη Λιβύη. Ο ίδιος αρνείται κάθε αδίκημα.

Ο Κούσνερ, του οποίου ο γιος Τζάρεντ είναι σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ, κόρης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ για παράνομες χρηματοδοτήσεις εκστρατειών και φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων κατηγοριών, και έλαβε προεδρική χάρη από τον Τραμπ το 2020.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προωθήσει την ιδέα ότι οι δικαστικές υποθέσεις Ευρωπαίων συντηρητικών πολιτικών αποτελούν «lawfare», κατηγορώντας δικαστές ότι προσπαθούν να περιορίσουν την επιρροή τους.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι η ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λεπέν έπεσε θύμα «lawfare» όταν καταδικάστηκε για υπεξαίρεση νωρίτερα φέτος και αποκλείστηκε από τις εκλογές του 2027.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε συναντηθεί με την ομάδα της Λεπέν, αλλά η προσφορά υποστήριξης απορρίφθηκε.

Ο Κούσνερ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την άφιξή του στο Παρίσι ως πρεσβευτής. Τον Αύγουστο κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, αφού έγραψε ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατηγορώντας τη χώρα ότι δεν έκανε αρκετά για να περιορίσει τη βία κατά των Εβραίων.

Πηγή: skai.gr

