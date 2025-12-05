Τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας — από τις υπηρεσίες πληροφοριών έως τα πυραυλικά συστήματα — έως το 2027, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου σε διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν μη ρεαλιστικό.



Το μήνυμα αυτό — όπως το περιέγραψαν στο Reuters πέντε πηγές με γνώση της συζήτησης, συμπεριλαμβανομένου ενός Αμερικανού αξιωματούχου — μεταφέρθηκε σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον μεταξύ στελεχών του Πενταγώνου που εποπτεύουν την πολιτική του ΝΑΤΟ και αρκετών ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών.



Η μεταφορά αυτού του βάρους από τις ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά κράτη–μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ, ιδρυτικό μέλος της μεταπολεμικής συμμαχίας, συνεργάζονται με τους σημαντικότερους στρατιωτικούς τους εταίρους σχολιάζει το πρακτορείο.

Η συνάντηση Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων

Κατά την επίμαχη συνάντηση, οι συμμετέχοντες αξιωματούχοι του Πενταγώνου φέρεται να εξέφρασαν δυσαρέσκεια στους Ευρωπαίους, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι ικανοποιημένη με τα βήματα που έχει κάνει η Ευρώπη για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων από το 2022 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να έχουν δηλώσει ότι εάν οι Ευρωπαίοι δεν τηρήσουν αυτήν την προθεσμία του 2027, τότε οι ΗΠΑ ενδέχεται να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους μηχανισμούς συντονισμού άμυνας του ΝΑΤΟ. Οι συμβατικές αμυντικές δυνατότητες που θα πρέπει να περάσουν σε ευρωπαϊκά χέρια περιλαμβάνουν σχεδόν τα πάντα - εκτός από τα πυρηνικά μέσα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν αυτή η προθεσμία του 2027 αποτελεί επίσημη θέση της κυβέρνησης Τραμπ, ή απλώς τη θέση ορισμένων αξιωματούχων του Πενταγώνου των ΗΠΑ, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με τον στρατιωτικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη στο μέλλον.

Οι προκλήσεις για τους Ευρωπαίους

Πάντως, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια προθεσμία για το 2027 πρακτικά δεν είναι ρεαλιστική, καθότι η Ευρώπη χρειάζεται όχι μόνο χρήματα, αλλά και πολιτική βούληση για να κινηθεί προς την επιθυμητή για τους Αμερικανούς κατεύθυνση.



Μεταξύ άλλων προκλήσεων, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που προσπαθούν να προμηθευτούν. Ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενθαρρύνει την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικής κατασκευής υλικό, ορισμένα από τα πλέον προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα θα χρειάζονταν χρόνια για να παραδοθούν, εάν παραγγέλλονταν σήμερα.



Οι ΗΠΑ παρέχουν επίσης δυνατότητες που δεν μπορούν απλώς να αγοραστούν, όπως μοναδικές υπηρεσίες πληροφοριών επιτήρησης και αναγνώρισης, οι οποίες έχουν αποδειχθεί κρίσιμες για την ουκρανική πολεμική προσπάθεια.



Ερωτηθείς σχετικά, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ που μίλησε εκ μέρους της συμμαχίας ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν περισσότερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, χωρίς όμως να σχολιάσει την προθεσμία του 2027.



«Οι σύμμαχοι έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα και για μεταφορά του βάρους της συμβατικής άμυνας από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη», τόνισε ο αξιωματούχος.



Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ετήσιας συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη τον Ιούνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε ότι είναι «προφανές» ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης. «Διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ το έχουν πει αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η κυβέρνησή μας εννοεί αυτό που λέει», διεμήνυσε ο Λαντάου σε ανάρτησή του στο X.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν γενικά αποδεχθεί την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και έχουν δεσμευθεί σε σημαντικές αυξήσεις των αμυντικών δαπανών.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο να καταστήσει την ήπειρο ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της έως το 2030 και σημειώνει ότι πρέπει να καλύψει κενά στην αεράμυνα, στα drones, στον κυβερνοπόλεμο, στα πυρομαχικά και σε άλλους τομείς. Αξιωματούχοι και αναλυτές πιστεύουν ότι ακόμη και αυτή η προθεσμία είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.