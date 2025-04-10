Ο Slash «κόβει» τον Ίλον Μασκ – Ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πλέον ενεργός στο X/Twitter

Ο Slash αποχωρεί από το X/Twitter, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι «δεν θα είναι πλέον ενεργός» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κιθαρίστας των Guns N' Roses σημείωσε ότι οι ακόλουθοί του μπορούν ακόμα να επικοινωνούν μαζί του σε άλλες πλατφόρμες.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αποφάσισα να απομακρυνθώ από το Twitter/X και δεν θα είμαι πλέον ενεργός στην πλατφόρμα», έγραψε ο θρύλος της ροκ στην πιθανώς τελευταία του ανάρτηση στο X/Twitter. «Ήταν μια απόφαση που μελετούσα μετά από επανειλημμένες εισβολές και αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα ήθελα να παραμείνω συνδεδεμένος», τόνισε.

«Μπορείτε ακόμα να με βρείτε στο Instagram, το TikTok και το Facebook όπου θα δημοσιεύω τακτικές ενημερώσεις», συμπλήρωσε.

Ο Slash δεν έκανε αναφορά στον ιδιοκτήτη του X/Twitter, Ίλον Μασκ, ο οποίος αγόρασε την εταιρεία έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, αλλά απέδωσε την απόφασή του σε «επαναλαμβανόμενες εισβολές». Ωστόσο, η επισήμανση ότι η κίνησή του «αντανακλά μια αλλαγή» στον τρόπο που θα ήθελε να επικοινωνεί, υποδηλώνει ίσως ότι ο κιθαρίστας είχε άλλα προβλήματα με την πλατφόρμα.

Ο Slash θα αρχίσει διεθνή περιοδεία με τους Guns N' Roses τον Μάιο, με την υποστήριξη των Public Enemy, Rival Sons και Sex Pistols Featuring Frank Carter. Το συγκρότημα ανακοίνωσε επίσης ότι θα εμφανιστεί στην τελευταία συναυλία των Black Sabbath στις 5 Ιουλίου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Πηγή: skai.gr

