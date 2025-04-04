Ρούμπιο: «Θα ξέρουμε μέσα σε λίγες εβδομάδες» αν η Ρωσία πραγματικά θέλει ειρήνη

Οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες αν η Ρωσία πραγματικά θέλει ειρήνη με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, καθώς Ευρωπαίοι νατοϊκοί σύμμαχοι κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι συνεχίζει παρελκυστικές τακτικές μπροστά στο κάλεσμα της κυβέρνησης Τραμπ για μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να θέσει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, λέει εδώ και εβδομάδες ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι δεσμευμένος στην ειρήνη.

Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες πηγές είπαν στο Reuters ότι ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει επιφυλακτικά τις προθέσεις του Πούτιν, αν και ο Τραμπ συνεχίζει να δηλώνει δημόσια την πεποίθησή του ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Την Κυριακή ο Τραμπ δήλωσε «πολύ εκνευρισμένος» και «εξοργισμένος» διότι ο Πούτιν εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, απειλώντας να προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων, ειδικά στο ρωσικό πετρέλαιο, υπό μορφή δασμών. Την επόμενη μέρα ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε λέγοντας ότι ο Ρώσος ομολόγος του θα «κάνει αυτό που του αναλογεί».

«Θα μάθουμε αρκετά σύντομα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες, αν η Ρωσία μιλά σοβαρά για ειρήνη ή όχι. Ελπίζω να μιλά σοβαρά», τόνισε σήμερα ο Ρούμπιο στο τέλος της διήμερης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. «Αν κωλυσιεργεί, ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να πέσει στην παγίδα ατελείωτων διαπραγματεύσεων για τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Εξετάζουμε να δούμε αν οι Ρώσοι ενδιαφέρονται για ειρήνη. Οι πράξεις τους - όχι τα λόγια τους, οι πράξεις τους - θα καθορίσουν αν μιλούν σοβαρά ή όχι, και σκοπεύουμε να το μάθουμε νωρίτερα παρά αργότερα».

Η Μόσχα απέρριψε τον Μάρτιο μια αμερικανική πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, ενώ το Κίεβο είχε συμφωνήσει στην πρόταση αυτή. Έπειτα, οι αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν σε περιορισμένη παύση εκατέρωθεν επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά αμφότερες κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση αυτής της συμφωνίας.

Η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές.

Την Τρίτη ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στην παρούσα μορφή

Σε βλέπουμε…

Πηγές του ΝΑΤΟ τόνισαν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι ο Ρούμπιο είπε στη σύνοδο των ΥΠΕΞ στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ότι ο Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του με τη Ρωσία και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα δεχθεί για πολύ ακόμη παρελκυστικές τακτικές του Πούτιν.

Παραμένει ασαφές πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ αν ο Πούτιν συνεχίσει την τακτική αυτή, και πηγές αναφέρουν ότι πιθανές επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης είναι νέες κυρώσεις στη Μόσχα ή περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία.

Υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ τόνισαν επίσης σήμερα ότι από όσο εκείνοι καταλαβαίνουν, ο Τραμπ αρχίζει να χάνει την υπομονή του.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θέλουν η Ουάσνιγκτον να απαιτήσει από τη Μόσχα να αποδείξει ότι είναι σοβαρή υπογράφοντας μια κατάπαυση του πυρός, με ορισμένους να προτείνουν ότι πρέπει να οριστεί ρητή προθεσμία.

Η Μόσχα «οφείλει μια απάντηση στις ΗΠΑ», οι οποίες «δούλεψαν πολύ σκληρά για να καταλήξουν σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης και μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι τόνισε ότι ο Πούτιν «συνεχίζει να συσκοτίζει, συνεχίζει να κωλυσιεργεί». «Θα μπορούσε να αποδεχτεί μια κατάπαυση του πυρός τώρα, αλλά συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία, τον άμαχο πληθυσμό της, τις ενεργειακές της προμήθειες. Σε βλέπουμε, Βλαντίμιρ Πούτιν, ξέρουμε τι κάνεις», πρόσθεσε ο Λάμι.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντρ Στουμπ αναφέρθηκε στην ανυπομονησία του Τραμπ για τις τακτικές του Πούτιν αφού έπαιξε γκολφ με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε ότι οι συζητήσεις του Πούτιν για διαπραγματεύσεις δεν ήταν «τίποτε άλλο παρά κούφιες υποσχέσεις» και ότι ο Ρώσος ηγέτης «παίζει με τον χρόνο θέτοντας συνεχώς νέες απαιτήσεις».

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Καναδά και της Εσθονίας ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν χρονοδιαγράμματα ώστε η Ρωσία να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε αργά χθες ότι δεν υπάρχει απαραίτητα συναίνεση για ένα χρονοδιάγραμμα για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία, αλλά αναγνωρίζεται ότι «όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο». «Υπήρξε συναίνεση ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει περισσότερα, ότι η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός».

Η πίστη που είχε για δεκαετίες η Ευρώπη στις ΗΠΑ ως τον απόλυτο προστάτη της ηπείρου έναντι οποιασδήποτε επίθεσης από τη Ρωσία κλονίστηκε τους τελευταίους μήνες μετά την προσέγγιση του Τραμπ στη Μόσχα.

Ερωτηθείς αν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ατλαντικής Συμμαχίας έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον Ρούμπιο ότι η Ουάσινγκτον δεν θα κάνει παραχωρήσεις στη Ρωσία που θα ήταν κακές για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Εσπεν Μπαρθ Αϊντε είπε στο Reuters: «Ένιωσα ότι μέσα στην αίθουσα υπήρχε μια ευρεία συμφωνία για το πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές».

Στην ίδια ερώτηση, ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε: «Θα έλεγα ότι εκείνος (ο Ρούμπιο) είπε όλα τα σωστά πράγματα. Αλλά το θέμα είναι αν υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

