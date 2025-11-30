Λογαριασμός
Ρούμπιο: Στόχος των συνομιλιών να «ανοίξουν τον δρόμο» για μια κυρίαρχη Ουκρανία

Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά για το άνοιγμα ενός δρόμου που θα καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη και ανεξάρτητη, είπε ο Ρούμπιο

Μάρκο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή "να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας".

TAGS: Μάρκο Ρούμπιο Πόλεμος στην Ουκρανία
