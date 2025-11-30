Λογαριασμός
Ουκρανία: Σε θερμό κλίμα οι συνομιλίες στη Φλόριντα

«Οι συνομιλίες διεξάγονται σε θερμό κλίμα, που ευνοεί ένα πιθανό θετικό αποτέλεσμα», έγραψε ο πρώτος υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας

Κισλίτσια

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησαν «καλά» και διεξάγονται σε «θερμό κλίμα», δήλωσε την Κυριακή ο πρώτος υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Είναι μια καλή αρχή της εν εξελίξει συνάντησης. Πολύ ουσιαστική και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Θερμό κλίμα, που ευνοεί ένα πιθανό θετικό αποτέλεσμα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Σεργκίι Κισλίτσια, επαινώντας την «εξαιρετική ηγεσία» του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία ΗΠΑ Ρωσία
