Ουκρανία: Σε θερμό κλίμα οι συνομιλίες στη Φλόριντα

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησαν «καλά» και διεξάγονται σε «θερμό κλίμα», δήλωσε την Κυριακή ο πρώτος υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Είναι μια καλή αρχή της εν εξελίξει συνάντησης. Πολύ ουσιαστική και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Θερμό κλίμα, που ευνοεί ένα πιθανό θετικό αποτέλεσμα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Σεργκίι Κισλίτσια, επαινώντας την «εξαιρετική ηγεσία» του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

It’s been a good start of the ongoing meeting. Very engaging and so far constructive. Warm atmosphere, conducive to potential progressive outcome. Great leadership of @marcorubio. As in Geneva I appreciate the attitude of @jaredkushner , and how he lays out a vision. https://t.co/wlXZTi8nvx pic.twitter.com/EreqZjFAUV — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) November 30, 2025

