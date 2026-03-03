Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν θα στόχευαν σκόπιμα ένα σχολείο» μετά τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι πάνω από 160 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε σχολείο θηλέων την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Rubio: "The United States would not intentionally strike a school"



This was in response to the statement from Iran's Foreign Minister, who claimed that more than 160 girls died in the bombing of a school.



At this time, there is no independent confirmation from international… pic.twitter.com/IbKxZjKmyX March 2, 2026

Η αναφερόμενη επιδρομή έλαβε χώρα σε ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ στο νότιο Ιράν το Σάββατο, σηματοδοτώντας το πιο θανατηφόρο περιστατικό στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το περιστατικό καταδίκασε έντονα ο Υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, με ανάρτησή του στο Χ.

«Αυτοί είναι οι τάφοι που σκάβονται για περισσότερα από 160 αθώα νεαρά κορίτσια που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό ενός δημοτικού σχολείου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τα σώματά τους έγιναν κομμάτια. Έτσι φαίνεται στην πραγματικότητα η «διάσωση» που υποσχέθηκε ο κ. Τραμπ. Από τη Γάζα μέχρι το Μινάμπ, αθώες δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», αναφέρει ο Αραγτσί.

These are graves being dug for more than 160 innocent young girls who were killed in the US-Israeli bombing of a primary school. Their bodies were torn to shreds.



This is how "rescue" promised by Mr. Trump looks in reality.



From Gaza to Minab, innocents murdered in cold blood. pic.twitter.com/cRdJ3BELOn — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 2, 2026

Το περιστατικό επίσης καταδικάστηκε από την UNESCO, την υπηρεσία πολιτισμού και εκπαίδευσης του ΟΗΕ, και τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια για την εκπαίδευση, Μαλάλα Γιουσαφζάι. Η σκόπιμη επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή νοσοκομείο ή οποιαδήποτε άλλη μη στρατιωτική δομή αποτελεί έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Το Υπουργείο Πολέμου θα διερευνούσε το ενδεχόμενο αυτό, εάν επρόκειτο για δική μας επίθεση, και θα παρέπεμπα το ερώτημά σας σε αυτούς», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στοχοποιούσαν σκόπιμα ένα σχολείο».

Το Σαββατοκύριακο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι «εξετάζει» αναφορές για «ζημιές σε αμάχους που προκύπτουν από συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Η Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ για την οικοδόμηση της ειρήνης, δήλωσε τη Δευτέρα ότι γνώριζε τις αναφορές από το Ιράν σχετικά με τους θανάτους από την αναφερόμενη επιδρομή και σημείωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν τις αναφορές.

«Θα ήταν πολύ τραγικό, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για τις λεπτομέρειες πίσω από αυτό, επειδή απλά δεν τις έχω. Δεν έχω τις λεπτομέρειες για το τι οδήγησε σε αυτό, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στοχοποιήσουν σκόπιμα ένα σχολείο», είπε ο Ρούμπιο.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, ρωτήθηκε επίσης για την επίθεση για την οποία τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης απέδωσαν στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο Ντάνον είπε ότι είχε δει διαφορετικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένης ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στόχευσε το σχολείο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αεροπορικός πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν ξεκίνησε με τις επιθέσεις τους εναντίον της Τεχεράνης το Σάββατο και έκτοτε έχει επεκταθεί με ιρανικά αντίποινα.

Ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε το Σαββατοκύριακο. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες.

«Το Ισραήλ είχε αποφασίσει να επιτεθεί εκείνο πρώτο»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε επίσης ότι η διαταγή στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν δόθηκε αφού έγινε προφανές ότι το Ισραήλ είχε αποφασίσει να επιτεθεί εκείνο πρώτο, εξηγώντας πως αυτό κατέστησε αναγκαίες τις επιχειρήσεις, ώστε να παραλύσει η δυνατότητα της Τεχεράνης να προχωρήσει σε αντίποινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις.

Οι δηλώσεις αυτές του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο, που έγιναν σε δημοσιογράφους στο Κογκρέσο, αποτελούν αν μη τι άλλο νέα εκδοχή των γεγονότων που οδήγησαν στην απόφαση να εξαπολυθεί από την Ουάσιγκτον η επιχείρηση που βαφτίστηκε «Επική Οργή» εναντίον της Τεχεράνης.

«Ξέραμε ότι το Ισραήλ επρόκειτο να περάσει στη δράση. Ξέραμε ότι αυτό θα οδηγούσε σε αντεπίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, και ξέραμε ότι εάν δεν εξαπολύαμε εμείς προληπτικά επίθεση, προτού προχωρήσουν σε αντίποινα, θα κινδυνεύαμε να υποστούμε μεγαλύτερες απώλειες», υποστήριξε ο κ. Ρούμπιο.

«Η άμεση απειλή ήταν πως ξέραμε ότι εάν το Ιράν δεχόταν επίθεση, και πιστεύαμε ότι θα δεχόταν επίθεση, θα εξαπέλυε αμέσως αντεπίθεση εναντίον μας, και δεν επρόκειτο να καθίσουμε να την υποστούμε», συνέχισε ο υπουργός.

Ο κ. Ρούμπιο είπε ακόμη πως βασικός στόχος του πολέμου που διεξάγεται από κοινού με το Ισραήλ είναι «να καταστραφούν οι (ιρανικές) δυνατότητες όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους».

Συμπλήρωσε ως προς υποστήριξη της θέσης αυτής «δείτε τι κάνουν τώρα (οι Ιρανοί). Επιτίθενται σε αεροδρόμια, επιτίθενται σε ξενοδοχεία. Δεν επιτίθενται μόνο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πρεσβείες».

«Και αυτό είναι το εξασθενημένο Ιράν έπειτα από χρόνια κυρώσεων» της Δύσης, επέμεινε.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Χοακίν Κάστρο εξεγέρθηκε ακούγοντας τις δηλώσεις αυτές του Μάρκο Ρούμπιο, κρίνοντας ότι δείχνουν πως το Ισραήλ «έθεσε τις αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις σε κίνδυνο επιμένοντας να επιτεθεί στο Ιράν» και κατηγορώντας την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίμησε να γίνει «συνένοχη» αντί να πείσει την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προχωρήσει.

«Αυτό είναι απαράδεκτο από πλευράς του προέδρου και (...) από πλευράς μιας χώρας που αποκαλεί τον εαυτό της σύμμαχό μας», πρόσθεσε ο δημοκρατικός αιρετός μέσω X.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επανέλαβε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θα ήθελε να δει τους Ιρανούς να ανατρέπουν την κυβέρνησή τους, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του πολέμου που διεξάγει.

«Ελπίζουμε ότι ο ιρανικός λαός θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση και να οικοδομήσει νέο μέλλον για τη χώρα. Θα μας άρεσε πολύ αν αυτό ήταν εφικτό, όμως ο στόχος της αποστολής είναι η καταστροφή των δυνατοτήτων (του Ιράν) σε ό,τι αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους και το ναυτικό», είπε.

Πηγή: skai.gr

