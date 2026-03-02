Στις πρώτες απευθείας δηλώσεις του μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προέβλεψε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον έναν μήνα.

«Από την αρχή είχαμε εκτιμήσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε για πολύ περισσότερο από αυτό», δήλωσε από τον Λευκό Οίκο. «Θα το κάνουμε.»

Αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτυσσόταν ραγδαία» υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη «σύντομα θα διέθετε πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Αμερική».

«Μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την Επιχείρηση Midnight Hammer πριν από λίγο καιρό, προειδοποιήσαμε το Ιράν να μην επιχειρήσει να το ανασυστήσει σε άλλη τοποθεσία, καθώς δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει εκείνες που ανατινάξαμε, αλλά αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και αρνήθηκαν να σταματήσουν την επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αναφέροντας ότι στους στόχους περιλαμβάνεται και η καταστροφή του εκτός από το πυρηνικό.

«Το καθεστώς διέθετε ήδη πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο στην περιοχή όσο και στο εξωτερικό, και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν μέχρι την όμορφη Αμερική μας», συνέχισε.

Σε διεθνές επίπεδο, υποστήριξε ότι «όλοι ήταν στο πλευρό μας, απλώς δεν είχαν το θάρρος να το πουν».

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ιράν αρνήθηκε να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέγοντας ότι «αυτή ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να χτυπήσουμε».

«Αυτή ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να χτυπήσουμε, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, και να εξαλείψουμε τις απαράδεκτες απειλές που θέτει αυτό το άρρωστο και σκοτεινό καθεστώς. Και πράγματι είναι άρρωστο και σκοτεινό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του από τον Λευκό Οίκο.







Πηγή: skai.gr

