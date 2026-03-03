Τραμπ: Άρρωστοι, τρελοί και παράνομοι οι Δημοκρατικοί που επικρίνουν την επίθεση στο Ιράν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα έντονα τους Δημοκρατικούς ηγέτες που καταδίκασαν την απόφασή του να εξαπολύσει στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, κατηγορώντας τους ότι αντιτίθενται στην επιχείρηση για πολιτικούς λόγους.

«Οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ένα Κόμμα που έχει χάσει εντελώς τον δρόμο του, παραπονιούνται πικρά για την πολύ απαραίτητη και σημαντική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτό που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι είναι ότι παραπονιούνται μόνο ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΕΓΩ και, αν δεν το έκανα, θα ούρλιαζαν — Γιατί δεν επιτέθηκε ο «ΤΡΑΜΠ» στο Ιράν; Θα έπρεπε να το κάνει ΑΜΕΣΩΣ» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Το γεγονός είναι ότι ό,τι και να κάνω, θα βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ΑΡΡΩΣΤΟΙ, ΤΡΕΛΟΙ και ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ, αλλά η Αμερική, παρά ταύτα, είναι τώρα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ», έγραψε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ, ο οποίος πέρασε την πρώτη του ολόκληρη μέρα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ, δήλωσε στο CNN ότι οι ΗΠΑ «κάνουν τα πάντα» στο Ιράν - αλλά ότι το «μεγάλο κύμα» δεν έχει έρθει ακόμη.

