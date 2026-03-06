Την ώρα που η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας κορυφώνεται για την εξέλιξη του πολέμου, ο οποίος έχει ήδη επεκταθεί σε αρκετές χώρες πέρα από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τους ομολόγους του από χώρες του Κόλπου ότι η σύγκρουση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Ειδικότερα, ο Ρούμπιο είχε την Πέμπτη σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών ότι ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη εβδομάδες, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών.

Ο Ρούμπιο ανέφερε στους Άραβες υπουργούς ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στο να πλήξουν εκτοξευτές πυραύλων, αποθέματα και εγκαταστάσεις παραγωγής του Ιράν, σύμφωνα με το Axios.

Ο υπουργός προσπάθησε να εξηγήσει ότι στόχος του πολέμου δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος, παρότι αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν διαφορετικούς ανθρώπους στην ηγεσία του Ιράν.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι προς το παρόν δεν υπάρχει διάλογος με το σημερινό καθεστώς, καθώς μια τέτοια επαφή σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να υπονομεύσει τους στρατιωτικούς στόχους, προσθέτει το Axios.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν «παρά μόνο με άνευ όρων παράδοση».

Πρόσθεσε ότι, μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα εργαστούν για να «επαναφέρουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, καθιστώντας το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε λέγοντας ότι το Ιράν «θα έχει ένα σπουδαίο μέλλον».

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θέλει να «εμπλακεί στον διορισμό» του προσώπου που θα διαδεχθεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με σειρά κορυφαίων στελεχών της ιρανικής ηγεσίας το Σάββατο.





