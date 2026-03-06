Η ηθοποιός Ντάριλ Χάνα καταδίκασε την ταινία «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette».

Σε νέο, καυστικό άρθρο που έγραψε για την εφημερίδα «The New York Times», η 65χρονη ηθοποιός, η οποία είχε μακροχρόνια σχέση με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, πριν αυτός παντρευτεί την Κάρολιν Μπεσέτ, επέκρινε την επιτυχημένη μίνι σειρά, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος της ανθολογίας «Love Story» του Ράιαν Μέρφι.

Η σειρά των εννέα επεισοδίων απεικονίζει πώς ο JFK Jr. πέρασε από μια σχέση με την ηθοποιό (που υποδύεται η Dree Hemingway) σε μια σχέση με την Μπέσετ, μετά τη γνωριμία τους μέσω του Calvin Klein

Η Χάνα — η οποία δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για τον δεσμό της με τον γιο του JFK — έγραψε: «Ο χαρακτήρας της «Daryl Hannah» που εμφανίζεται στη σειρά δεν είναι ούτε κατά διάνοια η αναπαράσταση της ζωής μου, της συμπεριφοράς μου ή της σχέσης μου με τον John. Οι πράξεις και οι συμπεριφορές που μου αποδίδονται είναι αναληθείς».

Επιπλέον, αναφέρει: «Πάντα πίστευα ότι η ενασχόληση με στρεβλώσεις, οδηγεί στην ενίσχυσή τους. Αλλά μια πρόσφατη τηλεοπτική σειρά που εκμεταλλεύεται την τραγωδία του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ παρουσιάζει έναν χαρακτήρα που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τον παρουσιάζει ως εμένα. Η επιλογή να τον παρουσιάσουν ως ενοχλητικό, εγωκεντρικό, γκρινιάρη και ανάρμοστο δεν ήταν τυχαία».

Συνέχισε επικρίνοντας πολλές σκηνές της σειράς, συμπεριλαμβανομένης μιας σκηνής που δείχνει ένα πάρτι με κοκαΐνη με τους φίλους της: «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει χρήση κοκαΐνης ούτε έχω διοργανώσει πάρτι με κοκαΐνη», έγραψε.

«Ποτέ δεν έχω πιέσει κανέναν να παντρευτεί. Ποτέ δεν έχω βεβηλώσει κανένα οικογενειακό κειμήλιο ούτε έχω εισβάλει στη μνήμη κανενός».



Η Χάνα δήλωσε στο άρθρο: «Έχω υπάρξει θύμα δυσφήμησης πολλές φορές. Επέλεξα να επικεντρωθώ στη δουλειά μου και να σεβαστώ τους αγαπημένους μου, διατηρώντας την προσωπική μου ζωή, προσωπική. Ωστόσο, η σιωπή μου δεν πρέπει να εκληφθεί ως αποδοχή των ψευδών κατηγοριών».





Πηγή: skai.gr

