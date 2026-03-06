Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν «παρά μόνο με άνευ όρων παράδοση».

Πρόσθεσε ότι, μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα εργαστούν για να «επαναφέρουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, καθιστώντας το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε λέγοντας ότι το Ιράν «θα έχει ένα σπουδαίο μέλλον»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θέλει να «εμπλακεί στον διορισμό» του προσώπου που θα διαδεχθεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με σειρά κορυφαίων στελεχών της ιρανικής ηγεσίας το Σάββατο.

Μάλιστα, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, δεν θα πρέπει να είναι ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τον «ελαφρύ» και λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν «κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέχρι στιγμής, έχει αρνηθεί να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το καθεστώς. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time magazine, που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ότι πιστεύει πως οι στόχοι της κυβέρνησής του θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσα σε τέσσερις ή πέντε εβδομάδες.

Ωστόσο, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν χρονικά όρια για τίποτα» και ότι θέλει απλώς «να ολοκληρωθεί η υπόθεση».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.