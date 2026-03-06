Telegraph: Καθυστερεί η αποστολή του HMS Dragon στην Κύπρο λόγω… ωραρίου «9-5» στη βάση του Πόρτσμουθ

Η ανάπτυξη του HMS Dragon στην Κύπρο έχει καθυστερήσει, επειδή η ναυτική βάση όπου πραγματοποιούνται οι επισκευές του λειτουργεί μόνο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με καταγγελία συνδικάτου, όπως μεταδίδει η Telegraph.

Σημειώνεται ότι το πολεμικό πλοίο πρόκειται να σταλεί για την προστασία της βρετανικής βάσης στην Κύπρο, μετά την επίθεση με ιρανικά drones το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά η αναχώρησή του έχει καθυστερήσει προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες συγκόλλησης και άλλες εργασίες συντήρησης από το προσωπικό.

Το συνδικάτο Prospect υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις έχουν ενταθεί λόγω των μειωμένων ωρών εργασίας που επιβάλλει η νέα σύμβαση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας και της ιδιωτικής εταιρείας Serco, στο πλαίσιο μέτρων για την «περικοπή του κόστους».

Σύμφωνα με το συνδικάτο, η βάση στο Πόρτσμουθ δεν λειτουργεί πλέον όλο το 24ωρο και συνήθως λειτουργεί από 09:00 έως 17:00 τις καθημερινές.

Ο Μάικ Κλάνσι, γενικός γραμματέας της Prospect, δήλωσε ότι «τα μέλη μας κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν, αλλά μια τόσο κρίσιμη υπηρεσία δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από την καλή θέληση του προσωπικού. Η υποστήριξη εκτός ωραρίου θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση».

«Η σύμβαση αυτή απέτυχε στην πρώτη φορά που χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί μία σοβαρή κρίση και πρέπει επειγόντως να επανεξεταστεί και να διορθωθεί».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δέχθηκε επικρίσεις για την απόφασή του να αναπτύξει ένα αντιτορπιλικό Type 45 για την προστασία της αεροπορικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου ν Τρίτη, περισσότερες από 72 ώρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Την Τετάρτη, η The Telegraph αποκάλυψε ότι το HMS Dragon δεν θα φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο πριν περάσουν ακόμη δύο εβδομάδες, καθώς θα περάσει και μία εβδομάδα για εργασίες συντήρησης σε δεξαμενή.

Ο Αλ Καρνς, υφυπουργός Άμυνας, παραδέχθηκε ότι το πλοίο δεν θα αναχωρήσει πριν οι μηχανικοί ολοκληρώσουν «διάφορες εργασίες συντήρησης».

Ως αποτέλεσμα, θα φτάσει στην Κύπρο μετά από τα πολεμικά πλοία που έστειλαν η Γαλλία και η Ισπανία.

Το Politico αποκάλυψε ότι τον περασμένο Μάιο το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου (MoD) υπέγραψε σύμβαση για υπηρεσίες εντός λιμανιού με την εταιρεία Serco Marine Services.

Το συνδικάτο Prospect, που εκπροσωπεί εργαζόμενους σε ρυμουλκά και μηχανικούς, υποστήριξε ότι η συμφωνία αυτή μείωσε τη διαθέσιμη επιχειρησιακή ικανότητα και έβαλε τέλος στη 24ωρη στελέχωση.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, τα μέλη του στη Serco Marine Services προσφέρθηκαν να εργαστούν τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να ετοιμαστεί το αντιτορπιλικό μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Serco αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του συνδικάτου Prospect, υποστηρίζοντας ότι βάσει της σύμβασης η βασική εργάσιμη ημέρα είναι από 07:00 έως 19:00 και ότι προβλέπεται υπερωριακή εργασία.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι «το HMS Dragon προετοιμάζεται για απόπλου, με την πλήρη υποστήριξη των ομάδων μας στο Πόρτσμουθ. Η Serco έχει ολοκληρώσει κάθε εργασία που ζητήθηκε από το Βασιλικό Ναυτικό εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και σύμφωνα με τα συμφωνημένα πρότυπα».

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι τα ωράρια εργασίας των εργαζομένων της Serco καθυστέρησαν το HMS Dragon να αποπλεύσει είναι απολύτως αναληθής», πρόσθεσε.

Πηγή του συνδικάτου απάντησε ότι μέρος της σύμβασης προβλέπει ωράριο 9 έως 5.

«Ορισμένες συγκεκριμένες εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση πραγματοποιούνται από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα τις καθημερινές, ενώ άλλες από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα τις καθημερινές», ανέφερε η πηγή.

«Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η υπηρεσία δεν λειτουργεί πλέον όλο το 24ωρο και δεν καλύπτει τα Σαββατοκύριακα, κάτι που αναγνωρίζουν τόσο η Serco όσο και το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Portsmouth News, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου (MoD) θέλησε να εξοικονομήσει 250 εκατομμύρια λίρες από την προηγούμενη συμφωνία ύψους 1,2 δισ. λιρών με τον ανάδοχο. Η συμφωνία με τη Serco ανέρχεται σε 1 δισ. λίρες και αφορά τρεις συμβάσεις.

Μιλώντας στο Sky News την Τετάρτη, ο Αλ Καρνς δήλωσε ότι το HMS Dragon θα αναπτυχθεί στην περιοχή το συντομότερο δυνατό, αλλά όταν δόθηκε η εντολή για την αποστολή του την Τρίτη είχε εξοπλιστεί για διαφορετική αποστολή.

«Το έχουμε πλέον αναδιαμορφώσει πλήρως», είπε. «Πραγματοποιούμε διάφορες εργασίες συντήρησης ώστε, το συντομότερο δυνατό, να θέσουμε το σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

»Χρειάστηκε να αλλάξουμε οπλικά συστήματα, να ολοκληρώσουμε εργασίες συγκόλλησης, να το θέσουμε σε λειτουργία και να το στείλουμε στη θάλασσα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

»Το συγκεκριμένο πλοίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προστατεύει μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου (CSG) και να επιχειρεί στο πλαίσιο μιας τέτοιας δύναμης, η οποία επρόκειτο να αναπτυχθεί αλλού».

Ο Τζον Χίλι, υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε συνομιλίες στην Κύπρο την Πέμπτη, αφού ο ύπατος αρμοστής του νησιού στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι οι κάτοικοί του ήταν «απογοητευμένοι» από την αντίδραση της Βρετανίας.





