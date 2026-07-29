Στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα – Στο μικροσκόπιο ο ηθικός αυτουργός

ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε αναλάβει, έναντι αμοιβής, να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα εναντίον ενός από τα πέντε προσώπα που φέρονται να είχαν τεθεί στο στόχαστρο εγκληματικού συμβολαίου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να στρατολογήθηκε από ομοεθνή του, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών, προκειμένου να εκτελέσει την επίθεση.

Οι πιθανοί στόχοι ήταν ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

Κατά την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τη χειροβομβίδα φέρεται να την προμηθεύτηκε από έναν 27χρονο, πρόσωπο ήδη γνωστό στις διωκτικές Αρχές από παλαιότερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και εκβιασμών.

Ο τελευταίος φέρεται να λειτούργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ του 30χρονου και του 31χρονου ισοβίτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις, συντόνιζε το σχέδιο μέσα από τις φυλακές και φέρεται να εξασφάλισε το ποσό των 2.500 ευρώ για την εκτέλεσή του.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτράπηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του προσώπου που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για εκείνον που έδωσε την εντολή στον 31χρονο ισοβίτη να οργανώσει την επίθεση και να κινητοποιήσει το δίκτυο των εμπλεκομένων.

Ο 30χρονος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, αμέσως μετά την παραλαβή χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε στην εξάρθρωση του σχεδίου.

Πηγή: skai.gr

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