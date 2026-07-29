Ηγουμενίτσα: «Μπλόκο» σε φορτηγό με 92,5 κιλά κάνναβης από την Ιταλία – Η αξία των ναρκωτικών είναι άνω των 2 εκατ. ευρώ

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, όπου εντόπισαν περισσότερα από 92 κιλά υδροπονικής κάνναβης («skunk») κρυμμένα σε φορτηγό όχημα που είχε αφιχθεί με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο από λιμένα της Ιταλίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που διενεργούν οι λιμενικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένας 54χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στους ελέγχους συμμετείχαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, με τη συνδρομή της ειδικής ομάδας ανίχνευσης Κ-9 και του Γραφείου Ασφάλειας του λιμένα.

Κατά την έρευνα στο φορτηγό με το επικαθήμενο, οι λιμενικοί εντόπισαν συνολικά 82 αεροστεγώς σφραγισμένες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, τύπου «skunk», συνολικού μικτού βάρους 92 κιλών και 510 γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια με μεθαδόνη συνολικού μικτού βάρους 108,3 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών στην παράνομη αγορά υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της υπόθεσης και το οικονομικό όφελος που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι διακινητές.

Πέραν των ναρκωτικών ουσιών, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δύο κινητών τηλεφώνων, καθώς και του φορτηγού με το επικαθήμενο, το οποίο θα παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, με τους ερευνητές να εξετάζουν τη διαδρομή που ακολούθησε το φορτίο από την Ιταλία, τον τελικό προορισμό του, αλλά και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων σε οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.



Πηγή: skai.gr

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