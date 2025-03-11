Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, οι πρώτες υψηλού επιπέδου μετά τη λεκτική διαμάχη που είχαν πριν από δύο εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και οδήγησαν στη διάρρηξη των σχέσεων των δύο πλευρών και οδήγησαν στη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ της αμερικανικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας έκανε γνωστή ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος δημοσίευσε και ένα βίντεο που δείχνει τους Ουκρανούς αξιωματούχους να εισέρχονται στον χώρο που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες.

Την Ουκρανία εκπροσωπούν στις συνομιλίες ο ανώτερος συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γιέρμακ, ο υπουργός Εξωτερικών, Σιμπίχα, και ο υπουργός Άμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ, ενώ εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ παρευρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Γουόλτς και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Αντρίι Γιέρμακ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Telegram, ανέφερε ότι «η συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία ξεκίνησε πολύ εποικοδομητικά, εργαζόμαστε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μετάβασής του στη Σαουδική Αραβία, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει μέρος των εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία από το 2014 και μετά προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι παραχωρήσεις εκ μέρους του Κιέβου είναι «ο μόνος τρόπος» για να τερματιστεί η ευρείας κλίμακας εισβολή που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, στον μεγαλύτερο πόλεμο που έχει βιώσει η Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«[Οι Ουκρανοί] έχουν υποφέρει πολύ και ο λαός τους έχει υποφέρει πολύ, και είναι δύσκολο μετά από κάτι τέτοιο ακόμη και να μιλάμε για παραχωρήσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να τελειώσει όλο αυτό και να αποφευχθούν περισσότερα δεινά».

Οι κρίσιμες συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί στη Σαουδική Αραβία είναι οι πρώτες υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της κυβέρνησης του Κιέβου μετά τη λεκτική διαμάχη που είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο, μπροστά στις κάμερες διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να προδιαπραγματευθεί τίποτα», ο Ρούμπιο είπε ότι η αμερικανική πλευρά θα επιδιώξει να καταλάβει τι είναι «διατεθειμένο να κάνει το Κίεβο προκειμένου να υπάρξει ειρήνη» και να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Μπορεί να μην συνάδει με αυτό που είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι Ρώσοι», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «αυτό πρέπει να μάθουμε».

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία έχει εδώ και καιρό αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα προβλέπει την παραχώρηση εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2014. Αντ' αυτού, η ουκρανική κυβέρνηση ζητά μια «δίκαιη ειρήνη» όπου το Κρεμλίνο θα καταβάλει αποζημιώσεις για τον ενηλεή τριετή πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται ήδη από εχθές και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που πρόκειται να συναντηθεί με τον de facto διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Οι σχέσεις του Κιέβου και της Ουάσιγκτον έχουν ενταθεί μετά τη διαμάχη του Ζελένσκι με τον Τραμπ και τον Βανς μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κόβει στη συνέχεια την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία σε μια προσπάθεια να πιέσει το Κίεβο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ο Ρούμπιο άφηνε να εννοηθεί ότι η παροχή βοήθειας από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να ξαναρχίσει ανάλογα με το αποτέλεσμα των συνομιλιών στην Τζέντα, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ «ενδεχομένως να έχουν καλά νέα να ανακοινώσουν σε αυτό το μέτωπο».

«Όλα αυτά προέκυψαν επειδή αισθανθήκαμε ότι δεν ήταν δεσμευμένοι σε κανενός είδους ειρηνευτική διαδικασία ή ότι δεν ενδιαφέρονται να διαπραγματευθούν», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι «αν αυτό αλλάξει, τότε προφανώς η στάση μας μπορεί να διαφοροποιηθεί».

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη κόντρα του με τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Ίλον Μασκ από την Ουκρανία, όταν η Βαρσοβία ανέφερε «ότι θα αναζητήσει άλλους παρόχους» αν ο Μασκ απενεργοποιήσει αυτήν την κρίσιμη υπηρεσία για τους Ουκρανούς.

Αφού δήλωσε προηγουμένως ότι η Πολωνία θα πρέπει να πει «ευχαριστώ» για τη βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα «σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ».

«Είναι εξαιρετικό παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Απλώς απάντησα σε μια ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών που είναι απλώς ανακριβής», σχολίασε ο Ρούμπιο.



