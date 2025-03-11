Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τη Δευτέρα την ομάδα «συρρίκνωσης» της κυβέρνησης (DOGE), που δημιουργήθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ να δημοσιοποιήσει αρχεία σχετικά με τις δραστηριότητές του, οι οποίες, όπως είπε, διεξήχθησαν με «ασυνήθιστη μυστικότητα».

Όπως ανέφερε το Reuters, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Κρίστοφερ Κούπερ στην Ουάσιγκτον τάχθηκε στο πλευρό της κυβερνητικής ομάδας παρακολούθησης Citizens for Responsibility and Ethics για να διαπιστώσει ότι το Department of Government Efficiency (DOGE) ήταν πιθανόν μια υπηρεσία που υπόκειται στον νόμο περί ελευθερίας της πληροφόρησης (FOIA).

Η απόφαση, η πρώτη του είδους της, σηματοδότησε μια πρώιμη νίκη για τους υποστηρικτές που επιδιώκουν να αναγκάσουν το DOGE να γίνει πιο «ξεκάθαρο» σχετικά με το ρόλο του στις μαζικές απολύσεις που διεξάγονται στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό και στην εξάρθρωση κυβερνητικών υπηρεσιών από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι το DOGE ως σκέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Προέδρου δεν υπόκειται στον FOIA, έναν νόμο που επιτρέπει στο κοινό να αναζητήσει πρόσβαση σε αρχεία που παράγονται από κυβερνητικές υπηρεσίες και τα οποία δεν είχαν αποκαλύψει στο παρελθόν.

Αλλά ο Κούπερ, διορισμένος του Δημοκρατικού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, είπε ότι το DOGE ασκούσε «ουσιαστική ανεξάρτητη εξουσία» πολύ μεγαλύτερη από τα άλλα στοιχεία αυτού του γραφείου που συνήθως εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του FOIA.

Είπε ότι «φαίνεται ότι έχει τη δύναμη όχι μόνο να αξιολογεί ομοσπονδιακά προγράμματα, αλλά να τα αναδιαμορφώνει δραστικά και ακόμη και να τα εξαλείφει χονδρικά», γεγονός που ο δικαστής είπε ότι η υπηρεσία δεν διέψευσε.

Είπε ότι «οι μέχρι στιγμής λειτουργίες του έχουν χαρακτηριστεί από ασυνήθιστη μυστικότητα», επικαλούμενος ακόμη και τη χρήση της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal για επικοινωνία.

Ο Κούπερ διέταξε τα αρχεία να παραχθούν σε ταχεία βάση, λέγοντας ότι οι ψηφοφόροι και το Κογκρέσο αξίζουν έγκαιρη ενημέρωση για το DOGE, δεδομένης της «άνευ προηγουμένου» εξουσίας που ασκούσε για να αναδιαμορφώσει την κυβέρνηση.

