Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το αυξανόμενο απόθεμα ουρανίου από το Ιράν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη για την επέκταση του αποθέματος ουρανίου από το Ιράν στα όπλα, δήλωσαν διπλωμάτες τη Δευτέρα.

Η συνάντηση ζητήθηκε από έξι από τα 15 μέλη του συμβουλίου - Γαλλία, Ελλάδα, Παναμάς, Νότια Κορέα, Βρετανία και ΗΠΑ.

Θέλουν επίσης το Συμβούλιο να συζητήσει την υποχρέωση του Ιράν να παράσχει στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ «τις απαραίτητες πληροφορίες για να διευκρινιστούν εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με αδήλωτο πυρηνικό υλικό που εντοπίστηκε σε πολλές τοποθεσίες στο Ιράν», δήλωσαν διπλωμάτες.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, επιταχύνει «δραματικά» τον εμπλουτισμό ουρανίου σε καθαρότητα έως και 60%, σε περίπου το 90% των όπλων, προειδοποίησε η ΔΟΑΕ.

Τα δυτικά κράτη λένε ότι δεν υπάρχει ανάγκη εμπλουτισμού ουρανίου σε τόσο υψηλό επίπεδο στο πλαίσιο οποιουδήποτε μη στρατιωτικού προγράμματος και ότι καμία άλλη χώρα δεν το έχει κάνει χωρίς να παράγει πυρηνικές βόμβες. Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό.

Το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία το 2015 με τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα - γνωστή ως Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης - που άρει τις κυρώσεις στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα τους περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η Ουάσιγκτον εγκατέλειψε τη συμφωνία το 2018 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε να απομακρύνεται από τις δεσμεύσεις του που σχετίζονται με τα πυρηνικά.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία είπαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι είναι έτοιμες - εάν χρειαστεί - να ενεργοποιήσουν την επιβολή των διεθνών κυρώσεων στο Ιράν για να αποτρέψουν τη χώρα από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

