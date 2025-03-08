Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα χθες Παρασκευή ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος ο πόλεμος στην Ουκρανία να τερματιστεί «το συντομότερο δυνατόν», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο υπουργός υπογράμμισε πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατόν και έδωσε έμφαση στο ότι όλα τα μέρη πρέπει να λάβουν μέρος για να εξασφαλιστεί βιώσιμη ειρήνη», σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.