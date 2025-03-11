Ουκρανία: Οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν έρανο για την αγορά drones – Δείτε βίντεο

Έρανο για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω του καναλιού NEXTA κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας με στόχο την αγορά δύο drones.



Ο ουκρανικός στρατός επιδιώκει να συγκεντρώσει 67.000 γρίβνα, ποσό που ισούται με 1.495 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Σε σχετικό βίντεο εμφανίζονται Ουκρανοί στρατιώτες με τα πρόσωπά τους καλυμμένα ψηφιακά να ζητούν τη βοήθεια των πολιτών στο πλαίσιο του αιματηρού πολέμου. «Αγαπητοί συνδρομητές του καναλιού NEXTA!Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ζητούν τη βοήθειά σας για τη συγκέντρωση χρημάτων για δύο τετρακόπτερα (drones) DJI Mavic 3 Pro.Στόχος: 67.000,00 ₴Λάβετε μέρος σε αυτήν την πρωτοβουλία και βοηθήστε τον στρατό στο σημαντικό έργο του για την προστασία της Ουκρανίας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και την υποστήριξή σας!»

