Ρούμπιο: Η μετεγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας «θα είναι προσωρινή»

Η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ για «επανεγκατάσταση» του πληθυσμού της Γάζας θα είναι μόνο προσωρινή, διαβεβαίωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω έντονων αντιδράσεων.



Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία θα οι ΗΠΑ μπορούσαν να «καταλάβουν» τη Γάζα και να επανεγκαταστήσουν τα εκατομμύρια Παλαιστινίων που ζουν εκεί – μια ιδέα που έχει προκαλέσει κριτική από τον ΟΗΕ, τις ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους Άραβες ηγέτες.



Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ διευκρίνισε περαιτέρω τα σχόλια του Τραμπ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδίαζαν να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στον θύλακα, αλλά δεν δεσμεύτηκε ότι αυτό δεν θα γίνει σε δεύτερο χρόνο.



Σε ένα ταξίδι στη Γουατεμάλα, ο Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι η πρόταση Τραμπ δεν ήταν «εχθρική» (έναντι των κάτοικοι της Γάζας) αλλά μια «γενναιόδωρη κίνηση», που δείχνει «την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβουν την ευθύνη για την ανοικοδόμηση αυτής της περιοχής».



Είπε ότι η ιδέα ήταν οι κάτοικοι της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή για μια «μεταβατική» περίοδο, ενώ τα συντρίμμια θα καθαρίζονταν και θα πραγματοποιούνταν η ανοικοδόμηση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να ανοικοδομήσει τη Γάζα και να μετεγκαταστήσει «προσωρινά» τους κατοίκους της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.



Ωστόσο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι ο εκτοπισμός για τη δημιουργία της «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής» θα είναι μόνιμος.



Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας επαίνεσε την πρόταση Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι της Γάζας «θα πρέπει να έχουν την ελευθερία εξόδου και μετανάστευσης» από ξηρά, θάλασσα ή αέρα. Είπε ότι χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία –επικριτές του πολέμου– «είναι νομικά υποχρεωμένες να επιτρέπουν σε κάθε κάτοικο της Γάζας να εισέλθει στο έδαφός τους».



Δεν εξήγησε πώς θα λειτουργούσε η πρόταση – ή αν οι κάτοικοι της Γάζας θα μπορούσαν να επιστρέψουν μετά την ανοικοδόμηση.

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είπε ότι οι κάτοικοι της Γάζας «θα πρέπει να έχουν την ελευθερία εξόδου (από τον θύλακα) και μετανάστευσης», δίνοντας εντολή για εκπόνηση σχεδίου από τις IDF, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας απέρριψε την πρόταση του Τελ Αβίβ.

