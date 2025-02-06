Νέοι πυροβολισμοί, που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, στην περιοχή 'Αντερλεχτ των Βρυξελλών, κοντά στον σταθμό του μετρό.

Χθες, Τετάρτη, γύρω στις 6 το πρωί, ξέσπασαν πυροβολισμοί και πάλι στον σταθμό του μετρό «Κλεμανσό» προκαλώντας χάος στις μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αλλο ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Σεν Ζος.

Από τους σημερινούς πυροβολισμούς, ένα άτομο τραυματίστηκε στο πόδι ενώ οι δράστες δεν έχουν ακόμα συλληφθεί.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Βρυξελλών, οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι είναι άγνωστοι προς το παρόν, τράπηκαν σε φυγή και καταζητούνται.

Μία από τις σφαίρες κατέληξε μέσα σε σπίτι και συγκεκριμένα σε παιδική κρεβατοκάμαρα, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Οι σημερινοί πυροβολισμοί είναι το τρίτο κατά σειρά τέτοιο επεισόδιο, μέσα σε ένα 24ωρο και σίγουρα συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, δήλωσε ο εισαγγελέας Βρυξελλών στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF.



Πηγή: skai.gr

