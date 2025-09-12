Αλ Θανί: Το Κατάρ «θα συνεχίσει τον διπλωματικό ρόλο του, αλλά δεν θα ανεχθεί παραβίαση της ασφάλειάς του»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, δήλωσε ότι «θα συνεχίσει τον ανθρωπιστικό και διπλωματικό ρόλο του για την αποφυγή αιματοχυσίας στη Μέση Ανατολή», αλλά διαμήνυσε ότι «δεν θα ανεχθεί καμία παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας του».
Πηγή: skai.gr
