Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αλ Θανί: Το Κατάρ «θα συνεχίσει τον διπλωματικό ρόλο του, αλλά δεν θα ανεχθεί παραβίαση της ασφάλειάς του»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, δήλωσε ότι «θα συνεχίσει τον ανθρωπιστικό και διπλωματικό ρόλο του για την αποφυγή αιματοχυσίας στη Μέση Ανατολή», αλλά διαμήνυσε ότι «δεν θα ανεχθεί καμία παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας του».

Σε λίγο περισσότερα...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark