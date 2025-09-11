Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία μπορεί να ήταν λάθος, προσθέτοντας ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση με τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τίποτα που έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση, αλλά ελπίζω ότι θα τελειώσει σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Marine One.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία θα αναπτύξει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να βοηθήσει την Πολωνία να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της μετά τις εισβολές ρωσικών drone στον εναέριο χώρο της αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη μέσω ανάρτησης στο X. «Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα. Δεν θα υποκύψουμε στην αυξανόμενη εκφοβιστική τακτική της Ρωσίας», δήλωσε ο Μακρόν.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε έκπληκτος που ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος, ενώ σημείωσε επίσης ότι είναι δυσαρεστημένος με την εξέλιξη αυτή. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση εναντίον του Μπολσονάρου ως «κυνήγι μαγισσών» και έχει επιβάλει στη Βραζιλία αυξήσεις δασμών, κυρώσεις εναντίον του προεδρεύοντος δικαστή και ανάκληση βίζας για τα περισσότερα μέλη του ανώτατου δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Ακόμη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος για την πρόοδο που σημειώνεται στην αναζήτηση του δράστη που σκότωσε χθες τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι έχει μιλήσει με την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ. Για τη χήρα του, Έρικα, είπε ότι «είναι συντετριμμένη, εντελώς συντετριμμένη». Μιλώντας για τον δράστη, ο Τραμπ σημείωσε: «Ελπίζω να τον πιάσουμε και θα τον αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο». Αποκάλεσε τον δράστη «ζώο» και τον Κερκ «σπουδαίο άνθρωπο».

