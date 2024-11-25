Τζορτζίνα Κούπερ : Η αιτία θανάτου της στην Κω

Από κίρρωση του ήπατος και εσωτερική αιμορραγία μετά από πολυοργανική ανεπάρκεια έχασε τη ζωή της το σούπερ μόντελ των '90s Τζορτζίνα Κούπερ, όπως αποκαλύπτει σήμερα η Daily Mail. Η Κούπερ πέθανε ενώ βρισκόταν στην Κω, σε ηλικία 46 ετών, στις 21 Οκτωβρίου και η είδηση του θανάτου της είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Το πρώην μοντέλο επισκεπτόταν τα τελευταία 20 χρόνια το νησί και το τελευταίο διάστημα ζούσε εκεί με τον της σύζυγό της. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ κλινικής στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου έσβησε μετά από 5 ημέρες,

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου είπε στη MailOnline: «Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά λόγω της κατάστασής της δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά. Πέθανε από κίρρωση του ήπατος και εσωτερική αιμορραγία μετά από ανεπάρκεια των οργάνων της. Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι δεν χρειαζόταν αυτοψία επειδή ήταν γνωστό το ιατρικό ιστορικό της».

Λίγες μέρες αργότερα η σορός της μεταφέρθηκε πίσω στην Βρετανία.

Η οικογένεια και οι φίλοι της Τζορτζίνας σχεδιάζουν να την αποχαιρετήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Θα συγκεντρωθούν για να αποτίσουν τα σέβη τους στο Vinters Park Crematorium κοντά στο σπίτι της, στο Maidstone του Κεντ, την επόμενη Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.