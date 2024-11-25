Οι ρωσικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν Βρετανό μισθοφόρο που πολεμούσε στο πλευρό του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια Κoυρσκ της Ρωσίας, μέρος της οποίας ελέγχει το Κίεβο, δήλωσε πηγή ασφαλείας στο ρωσικό πρακτορείο RIA.

«Μισθοφόρος από τη Μεγάλη Βρετανία, που ονομάζεται Τζέιμς Σκοτ Ρις Άντερσον, αιχμαλωτίστηκε. Τώρα μας δίνει στοιχεία» πρόσθεσε η πηγή στο RIA.

Σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε σε ρωσικά κανάλια του Telegram χθες, Κυριακή, ένας νεαρός γενειοφόρος άνδρας, που φορά στρατιωτική στολή και φαίνεται να έχει τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη, δηλώνει στα αγγλικά ότι το όνομά του είναι Τζέιμς Σκοτ Ρις Άντερσον και ότι στο παρελθόν υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό.

⚡️В Курской области России русскими воинами взят в плен вот такой кусок говна из Великобританской империи 🇬🇧🤦‍♀️



Добро пожаловать в Россию,любитель пострелять русских,надеюсь скажешь спасибо,что живой,обычно русские наемников в плен не берут! pic.twitter.com/d3S18wiTYG — Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) November 24, 2024

Το Reuters δεν έχει καταφέρει να ελέγξει την αυθεντικότητα του βίντεο από ανεξάρτητη πηγή, ούτε και τις αναφορές του RIA. Εξάλλου το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε μαγνητοσκοπήθηκε το βίντεο.

Νωρίτερα το BBC είχε μεταδώσει ότι το Foreign Office ανακοίνωσε πως «στηρίζει την οικογένεια ενός Βρετανού άνδρα μετά τις αναφορές περί κράτησής του».

Οι ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ τον Αύγουστο, εξακολουθούν να ελέγχουν κάποιες περιοχές της.

Όμως το Κίεβο επεσήμανε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι έχει χάσει περισσότερο από το 40% των εδαφών που είχε καταλάβει, καθώς οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει σε σειρά αντεπιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.