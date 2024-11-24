Ρουμανία: Στις κάλπες σήμερα οι Ρουμάνοι για τον α' γύρο των προεδρικών εκλογών

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ρουμάνοι για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών εν μέσω τεταμένου κοινωνικού κλίματος, που θα μπορούσε να ευνοήσει τον υποψήφιο της ακροδεξιάς και να σηματοδοτήσει μια μη φιλελεύθερη στροφή της χώρας αυτής της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μεταξύ των 13 υποψηφίων, ο 38χρονος αρχηγός του κόμματος AUR (Συμμαχία για την Ενότητα των Ρουμάνων) Γκεόργκε Σιμιόν εμφανίζεται να είναι σε θέση να προκριθεί στον δεύτερο γύρο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες του πιστώνουν ποσοστό 15 ως 19%, έναντι περίπου 25% για το φαβορί, τον 56χρονο νυν πρωθυπουργό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD) Μαρσέλ Τσιολάκου.

Με τον παθιασμένο λόγο του με μυστικιστικές και συνωμοσιολογικές αποχρώσεις, ο Σιμιόν επωφελήθηκε, όπως σημειώνουν ειδικοί, από την οργή των Ρουμάνων που φτώχυναν από έναν πληθωρισμό σε επίπεδα ρεκόρ (10% πέρυσι, 5,5% προβλέπεται για φέτος).

Μια πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών που προβλέπεται για τις 8 Δεκεμβρίου θα ερχόταν ως κεραυνός εν αιθρία σε αυτό το πιστό κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO των 19 εκατομμυρίων κατοίκων, το οποίο έχει μέχρι σήμερα αντισταθεί στις εθνικιστικές θέσεις, διαφοροποιούμενο από την Ουγγαρία ή την Σλοβακία.

«Πραγματικά φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε με τον Σιμιόν» το βράδυ των εκλογών, λέει στο AFP η Οάνα Ντιακόνου, μια 36χρονη επιστήμονας της πληροφορικής, που ρωτήθηκε σε δρόμο του Βουκουρεστίου, εκφράζοντας ανησυχία για τον, κατά την ίδια, απρόβλεπτο χαρακτήρα του και τη ρητορική του κατά της ΕΕ.

Τα εκλογικά τμήματα, τα οποία προβλεπόταν να ανοίξουν στις 07:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), αναμένεται να κλείσουν στις 21:00. Λίγο μετά αναμένονται οι πρώτες προβλέψεις από τα exit-poll.

Έπειτα από 10 χρόνια προεδρίας του Κλάους Γιοχάνις, ενός ένθερμου υποστηρικτή του Κιέβου και ακούραστου υποστηρικτή των ευρωπαϊκών αξιών, η εκλογική αυτή αναμέτρηση φέρει βαριά διακυβεύματα, ακόμη κι αν η θέση του προέδρου είναι κυρίως εθιμοτυπική.

Η Ρουμανία, η οποία μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, παίζει έναν «ζωτικής» σημασίας στρατηγικό ρόλο, υπενθυμίζει σε μελέτη του το κέντρο σκέψης New Strategy Center. Τόσο για το NATO, του οποίου φιλοξενεί πάνω από 5.000 στρατιώτες, όσο και για τη διέλευση των ουκρανικών σιτηρών.

«Η ρουμανική δημοκρατία κινδυνεύει για πρώτη φορά από την πτώση του κομμουνισμού το 1989», σημειώνει στο AFP ο πολιτικός επιστήμονας Κριστιάν Παρβουλέσκου. Με «μια κατάσταση που περιπλέκεται» μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, προσθέτει.

Ο Σιμιόν, φορώντας μερικές φορές κόκκινο κασκέτο με το όνομα του Τραμπ, δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και ελπίζει να επωφεληθεί από αυτόν τον ευνοϊκό άνεμο για τα υπερσυντηρητικά ρεύματα.

Τασσόμενος κατά κάθε στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, το οποίο απαγόρευσε την είσοδό του στη χώρα για τις «αντιουκρανικές» του δραστηριότητες, κατά «της διεφθαρμένης φούσκας» των Βρυξελλών, κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας: ο υποψήφιος αυτός συμπληρώνει όλα τα κουτάκια μιας μη φιλελεύθερης και εθνικιστικής πολιτικής, υποστηρίζοντας μια «πιο πατριωτική» Ρουμανία.

«Δεν θέλουμε πια να μας αντιμετωπίζουν σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας», δηλώνει, εκφράζοντας τη λύπη του που η Ρουμανία διοικείται μόνον από «δειλούς και λακέδες» που λυγίζουν στις υπαγορεύσεις από το εξωτερικό.

Ο Σιμιόν αύξησε τα ταξίδια του στην Ευρώπη για να προσελκύσει τη μεγάλη ρουμανική διασπορά.

Αν πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα, το κόμμα του AUR αναμένεται να επωφεληθεί από «μια επίδραση μετάδοσης» στις βουλευτικές εκλογές της 1ης Δεκεμβρίου, που θα διεξαχθούν ανάμεσα στους δύο γύρους των προεδρικών, προέβλεψε ο Παρβουλέσκου.

Η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές στη χώρα σηματοδοτήθηκε από σειρά πολεμικών, όπως και προσωπικών επιθέσεων, με τον αρχηγό της άκρας δεξιάς να κατηγορείται ότι συνάντησε Ρώσους κατάσκοπους, πράγμα το οποίο αρνήθηκε, και τον πρωθυπουργό να κατηγορείται για αμφιλεγόμενες πτήσεις με ιδιωτικά τζετ.

Παρά τη χαμηλή δημοτικότητά του, ο Μαρσέλ Τσιολάκου, που προσπαθεί να αναδείξει την εικόνα ενός ταπεινού και αυτοδίδακτου ανθρώπου, ελπίζει να πείσει με το μήνυμά του για «σταθερότητα».

Το κόμμα του, κληρονόμος του πρώην κομμουνιστικού κόμματος, διαμορφώνει την πολιτική ζωή της χώρας για πάνω από τρεις δεκαετίες μέσα από πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς και κυβερνά επί του παρόντος σε συνασπισμό με τους φιλελεύθερους του PNL.

Στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, η 52χρονη Έλενα Λασκόνι, πρώην δημοσιογράφος και δήμαρχος μιας μικρής πόλης, η οποία ηγείται κεντροδεξιού κόμματος, θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη.

«Η καλύτερη ελπίδα μας θα ήταν ίσως να ξυπνήσουμε με αυτήν την επομένη του πρώτου γύρου, δείχνει να είναι η πιο ειλικρινής υποψήφια», είπε η Ντιακόνου προτού ανέβει γρήγορα στο τραμ για να φύγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.