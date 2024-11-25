Πάτρικ Στιούαρτ: «Ούρλιαζα στον πατέρα μου να σταματήσει να χτυπάει τη μητέρα μου»

Ο σπουδαίος σαιξπηρικός ηθοποιός Σερ Πάτρικ Στιούαρτ έκανε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, μια κατάθεση ψυχής, στο δίκτυο ITV στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ («Her Majesty: Behind Closed Doors») που πραγματεύεται το κοινωνικό έργο της βασίλισσας Καμίλα για τα θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης.



Ο 84χρονος σήμερα Στιούαρτ, επίσης γνωστός για τον ρόλο του ως Πικάρντ στο Star Trek, αποκάλυψε πως όταν ήταν μικρός «ούρλιαζε» στον πατέρα του για να σταματήσει να χτυπάει τη μητέρα του «ξανά και ξανά».



Ο κ. Στιούαρτ άκουγε τα τρομακτικά ξεσπάσματα του πατέρα του μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, και οι δυο τους έγιναν «ειδικοί» στο να γνωρίζουν πότε θα χρειαζόταν να επέμβουν για να προστατέψουν τη μητέρα τους.



Ο βετεράνος ηθοποιός - του οποίου η καριέρα εκτείνεται σε επτά δεκαετίες - μίλησε επίσης για τη «ντροπή» και «ταπείνωση» που βίωσε ενώ ήταν μάρτυρας της κακοποίησης που τον οδήγησε να αναζητήσει θεραπεία αργότερα.

Ανέφερε επίσης πώς παρακάλεσε τη μητέρα του να αφήσει τον πατέρα τους, και μάλιστα προσφέρθηκε να της αγοράσει ένα σπίτι μόλις γίνει επιτυχημένος ηθοποιός.



Όμως ο Βρετανός ηθοποιός δήλωσε πως κάποια στιγμή συνειδητοποίησε επώδυνα ότι η μητέρα του «δεν θα τον άφηνε ποτέ (τον πατέρα του)».

Εξήγησε πώς η «τέλεια» ζωή του ανατράπηκε όταν ήταν μόλις έξι ετών και ο πατέρας του επέστρεψε από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Είπε: «Ο πόλεμος τελείωσε το 1945, οπότε όταν ο πατέρας μου γύρισε σπίτι, ήμουν έξι χρονών, και ήταν φρικτό… Οι φωνές ήταν τόσο δυνατές γιατί είχε βαριά φωνή. Ούρλιαζα στον πατέρα μου να σταματήσει όταν χτυπούσε τη μητέρα μου και τη χτυπούσε ξανά και ξανά».



Και πρόσθεσε: Ο αδερφός μου και εγώ, γίναμε «ειδικοί» στο να καταλαβαίνουμε πού θα κατέληγαν οι φωνές, σε τι θα οδηγούσε, και ξέραμε πάντα τη στιγμή που θα ξεκινούσε η βία. Έτσι, σπρώχναμε την πόρτα και μπαίναμε στο δωμάτιο, και ο αδερφός μου, ο Τρέβορ, που ήταν ψηλότερος από εμένα, πάσχιζε να μπει ανάμεσα στον πατέρα μου και τη μητέρα μου για να μην μπορεί να τη φτάσει και εκείνη να φώναζε ‘’όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να με προστατέψεις’’».



Ο Πάτρικ Στιούαρτ επισήμανε δε, ότι ασχολήθηκε με την πυγμαχία στο σχολείο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον πατέρα του και να τον βάλει στη θέση του, ώστε αν έκανε κακό στη μητέρα του, να «πάθαινε χειρότερα».

Ο Πάτρικ Στιούαρτ μικρός (Δ) με τη μητέρα του Γκλάντις, και τον αδελφό του Τρέβορ



Ο βραβευμένος ηθοποιός μίλησε για τη στενοχώρια που ένιωθε ως νέος επειδή αισθανόταν «υπεύθυνος» για τα βάσανα της μητέρας του.



Η οικογένεια ζούσε φτωχά στο Μίρφιλντ του Δυτικού Γιορκσάιρ, στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Ο πατέρας του Στιούαρτ, ο Άλφρεντ, ήταν παρασημοφορημένος ήρωας πολέμου και βετεράνος της Δουνκέρκης. Ο 84χρονος ηθοποιός πιστεύει ότι ο Άλφρεντ υπέφερε από PTSD (διαταραχή μετατραυματικού στρες) ως αποτέλεσμα του πολέμου, κάτι που τον έκανε βίαιο απέναντι στην τρυφερή μητέρα του, Γκλάντις.



Ο κ. Στιούαρτ αποκάλυψε πώς η ενδοοικογενειακή βία ήταν κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δεν μιλούσαν ποτέ τότε, και έτσι το κράτησε μυστικό. «Τα κράτησα όλα για τον εαυτό μου. Το είχα ‘’κλειδωμένο’’ μέσα μου, και ένιωθα ντροπή, και φυσικά ένιωθα και υπεύθυνος».



Πιστεύει πάντως ότι ο θάνατος της μητέρας του το 1977 άφησε τον πατέρα του «συντετριμμένο». Είπε: «Του (Άλφρεντ) του έλειψε τόσο πολύ. Είναι τόσο περίπλοκο και προκαλεί θλίψη. Δεν φεύγει (η θλίψη)».

Πηγή: skai.gr

