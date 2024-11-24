Ρουμανία: Ο Σοσιαλδημοκράτης Μαρσέλ Τσιολάκου προηγείται στις προεδρικές εκλογές

Ο φιλοευρωπαϊκός πρωθυπουργός της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσιολάκου και η ηγέτιδα ενός κεντροδεξιού κόμματος, η πρώην δημοσιογράφος Έλενα Λασκόνι, προηγούνται στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα, σύμφωνα με τα έξιτ πολ.

Ο Τσιολάκου συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 25% και η Λασκόνι βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό γύρω στο 18%. Ωστόσο, σε μια πρώτη δήλωση, η Λασκόνι είπε ότι θα περιμένει την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων αύριο Δευτέρα για να πανηγυρίσει.

Με βάση τα έξιτ πολ, δύο ακροδεξιοί υποψήφιοι ακολουθούν τη Λασκόνι σε «απόσταση αναπνοής», συγκεντρώνοντας ποσοστά 16 και 15%.

Ο δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου.

