Ο απερχόμενος κεντρώος πρόεδρος της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις παραιτήθηκε σήμερα καθώς σκληροπυρηνικά δεξιά αντιπολιτευόμενα κόμματα σχεδίαζαν να τον αποπέμψουν.

Η χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που συνορεύει με την Ουκρανία, βυθίστηκε σε θεσμικό χάος πέρυσι όταν ο ελάχιστα γνωστός επικριτής του ΝΑΤΟ ακροδεξιός Καλίν Γκεοργκέσκου κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Έπειτα από κατηγορίες για ρωσική ανάμιξη --που διαψεύστηκαν από τη Μόσχα-- το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας ακύρωσε τις εκλογές.

Καθώς οι δύο γύροι των επαναληπτικών εκλογών έχει προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 4 και 18 Μαΐου, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε πως ο Γιοχάνις, η δεύτερη και τελευταία θητεία του οποίου έληξε στις 21 Δεκεμβρίου, θα έπρεπε να παραμείνει στη θέση του μέχρις ότου εκλεγεί ο διάδοχός του.

Όμως τον Ιανουάριο, τρία ακροδεξιά αντιπολιτευόμενα κόμματα, που ελέγχουν περίπου το 35% των κοινοβουλευτικών εδρών, κατέθεσαν πρόταση για αποπομπή του Γιοχάνις.

Καθώς η δημοφιλία του Γιοχάνις είναι πολύ χαμηλή, αναλυτές λένε πως ορισμένοι βουλευτές από φιλοευρωπαϊκά κόμματα θα μπορούσαν να δώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία στην προσπάθεια της σκληροπυρηνικής δεξιάς.

"Το αίτημα [η πρόταση αποπομπής] θα έχει συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό", δήλωσε ο Γιοχάνις στους δημοσιογράφους. "Προκειμένου να αποφύγει η Ρουμανία αυτή την ανούσια και αρνητική κρίση... παραιτούμαι από το αξίωμα του προέδρου".

Ο πρόεδρος της Γερουσίας Ιλίε Μπολόγιαν, επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος που είναι μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού, θα αναλάβει προσωρινός πρόεδρος με περιορισμένες εξουσίες μέχρι τις εκλογές.

Οι τρεις σχηματισμοί της σκληροπυρηνικής δεξιάς, η υποστήριξη προς τους οποίους έχει αυξηθεί μετά την απροσδόκητη νίκη του Γκεοργκέσκου, χρησιμοποίησαν την εκστρατεία τους κατά του Γιοχάνις προκειμένου να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις και να καταλάβουν την πολιτική ατζέντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

