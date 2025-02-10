Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί αύριο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς στο Παρίσι, στο περιθώριο της διήμερης Συνόδου Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Στέφαν ντε Κερσμάκερ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε σήμερα οικογενειακώς στην Γαλλία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενους δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση όσον αφορά επιπλέον δασμούς σε προϊόντα της ΕΕ, αλλά προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, απαντώντας με «απαραίτητα μέτρα» σε πιθανούς «αδικαιολόγητους» δασμούς από τις ΗΠΑ.

Θα είναι η πρώτη φορά που η πρόεδρος της Επιτροπής θα συνομιλήσει με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι στιγμής, παρά μόνο την ημέρα της εκλογής του νέου Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

