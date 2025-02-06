Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών αντέκρουσε σήμερα τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το «θηριώδες» εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τεράστιο πλεόνασμα όσον αφορά την Ευρώπη στο εμπόριο υπηρεσιών.

«Ελπίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι βασίζουν τις απόψεις και τις αποφάσεις τους σε γεγονότα», δήλωσε ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Ενώ η Ευρώπη έχει πλεόνασμα στο εμπόριο φυσικών αγαθών (με τις ΗΠΑ), οι ΗΠΑ έχουν τεράστιο πλεόνασμα στις εξαγωγές υπηρεσιών», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Politico.

«Κάθε φορά που κάποιος από εμάς χρησιμοποιεί την Uber, ένα μέρος της αμοιβής πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε φορά που παρακολουθούμε μια ταινία του Netflix, τα χρήματα πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες... Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τεχνητής νοημοσύνης, η βιομηχανία των ΗΠΑ επωφελείται. Υπάρχουν επίσης τεράστιες ροές επενδύσεων... Εν τέλει αυτό είναι εξαιρετικά επωφελές και για τους δύο», πρόσθεσε.

Το 2023, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ με την ΕΕ διαμορφώθηκε στα 156,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις υπηρεσίες ωστόσο, οι ΗΠΑ εμφάνισαν πλεόνασμα 108,6 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το τελικό εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στο ποσό των 48 δισ. ευρώ.

Τα σχόλια του Σικόρσκι δίνουν μια γεύση για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ σχεδιάζει να αποφύγει ή να εξαλείψει την απειλή του Τραμπ να ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο με το μπλοκ.

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ συναντόνταν στη στη Βαρσοβία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι τους δασμούς σε βάρος της Κίνας, του Καναδά και του Μεξικού θα ακολουθήσουν «σίγουρα» οι δασμοί στην ΕΕ, αν και έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει την απειλή του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδιa για το εμπόριο του μπλοκ, έχει πει ότι θα «απαντήσει» αν ο Τραμπ επιβάλει δασμούς, με έναν αξιωματούχο της Επιτροπής, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, να σημειώνει ότι το μπλοκ έχει ήδη καταρτίσει έναν κατάλογο οντοτήτων στις οποίες θα αντεπιτεθούν σε περίπτωση που ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι ένας εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ μπορεί είτε να μετριαστεί είτε να αποφευχθεί εντελώς εάν το μπλοκ προσφέρει στον Τραμπ μια ευνοϊκή «συμφωνία» παρόμοια με αυτές που έχει αποδεχτεί από τον Καναδά και το Μεξικό, με αντάλλαγμα την αναβολή των δασμών 25% στα αγαθά των δύο χωρών. Μια ουσιαστική πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αγοράσει περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος αξιωματούχος της ΕΕ είπε ότι μια επιλογή που εξετάζεται επί του παρόντος στις Βρυξέλλες είναι η ΕΕ να επιδοτεί τις αγορές LNG για χώρες που εξαρτώνται επί του παρόντος στο ρωσικό φυσικό αέριο, καλύπτοντας τη διαφορά τιμής ώστε να στραφούν στην προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ.

Ο Σικόρσκι, ο οποίος είναι ένας από τους λίγους αξιωματούχους της ΕΕ που έχουν άμεση επαφή με υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι η Πολωνία αγοράζει ήδη «τεράστια ποσότητα» αμερικανικού LNG, και πρόσθεσε ότι τελικά εναπόκειται στην Ευρώπη να «κερδίσει την εμπιστοσύνη» του Τραμπ δαπανώντας περισσότερα για την άμυνα και τη διαχείριση της ασφάλειας στην Αφρική χωρίς να βασίζεται στην Ουάσιγκτον.

Αν και δήλωσε «όχι πολύ ικανοποιημένος» από το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον περιορίζει τις εξαγωγές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Πολωνία, ο Σικόρσκι προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «υπερβολική αντίδραση» στις δηλώσεις Τραμπ.

«Νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε με βάση τις πράξεις και όχι τα λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είναι σημαντικό να μην αντιδράσουμε υπερβολικά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.