Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε για λίγο τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζόμπρο την Παρασκευή σε μια προσπάθεια να τον αναγκάσει να καταθέσει ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που διερευνά τη χρήση του λογισμικού Pegasus κατά την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ο Ζόμπρο αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον των βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα είναι αντισυνταγματική. Νωρίτερα την ίδια μέρα, η επιτροπή, η οποία εξετάζει εάν η πρώην κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) ανέπτυξε το Pegasus για να κατασκοπεύσει τους πολιτικούς της αντιπάλους, υιοθέτησε πρόταση για την κράτηση του Ζόμπρο για 30 ημέρες.

BREAKING: Tusk’s regime police tried to ILLEGALLY storm RepublikaTV to grab opposition leader Zbigniew Ziobro during a LIVE interview!🚨🇵🇱



This EU-backed, anti-democratic government won’t silence the opposition.



After the interview, @ZiobroPL, former justice minister,… pic.twitter.com/uHA6wJIJ86 — Global Dissident (@GlobalDiss) January 31, 2025

Η σύλληψη είναι η τελευταία στην εκστρατεία του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για να καταστήσει υπεύθυνους πρώην κυβερνώντες αξιωματούχους για φερόμενες καταχρήσεις εξουσίας κατά τη διάρκεια της οκταετούς διακυβέρνησής τους. Τον περασμένο μήνα, η Ουγγαρία χορήγησε πολιτικό άσυλο στον πρώην αναπληρωτή του Ζόμπρο, Marcin Romanowski, ο οποίος καταζητείται για απάτη στην Πολωνία.

Οι κινήσεις έρχονται καθώς το κόμμα του Τουσκ προετοιμάζεται για τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές τον Μάιο, στις οποίες ο υποψήφιος δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τρζασκόφσκι θα αναμετρηθεί με τον υποστηριζόμενο από την αντιπολίτευση ιστορικό Karol Nawrocki.

Η αστυνομία συνέλαβε τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης μπροστά σε τηλεοπτικό σταθμό καθώς οι κάμερες κατέγραφαν.

Ο Ζόμπρο επέβλεψε τις αλλαγές στο δικαστικό σύστημα που έληξαν με την μομφή κατά της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Η χρήση του Pegasus πυροδότησε περαιτέρω ανησυχίες σχετικά με το κράτος δικαίου. Το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη επιβεβαίωσε την αγορά του λογισμικού, αλλά είπε ότι αναπτύχθηκε ενάντια σε απειλές για την εθνική ασφάλεια και οργανωμένο έγκλημα, όχι σε πολιτικούς αντιπάλους.



