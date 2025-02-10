Το σχέδιο για εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη, δήλωσε από τη Μαλαισία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και κάνοντας έναν παραλληλισμό με την προσφυγοποίηση των Παλαιστινίων το 1948 είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει μια δεύτερη Νάκμπα στον παλαιστινιακό λαό. Υποστήριξε επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να πληρώσει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας ενώπιον ενός κοινού που αποτελείτο από φοιτητές και δημόσιους υπαλλήλους στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε αναφερόμενος στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα: «Η πρόταση για την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα εδάφη όπου ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπ' όψη. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να προκαλέσει μια δεύτερη Νάκμπα στον παλαιστινιακό λαό».

Ανέφερε ότι περισσότεροι από 61.000 αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα, σχολεία, εκκλησίες, τζαμιά, πανεπιστήμια βομβαρδίστηκαν και σχεδόν το 80% των κτηρίων στη Γάζα καταστράφηκε. «Το κόστος της καταστροφής στη Γάζα υπολογίζεται σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον βαρύ λογαριασμό. Το Ισραήλ πρέπει να πληρώσει αυτόν τον λογαριασμό μόνο του» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Κάθε καταστροφή που δεν αποζημιώνεται θα κάνει τον θύτη ακόμα πιο βίαιο. Δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ισραήλ να συνεχίσει την πορεία του σαν να μην συνέβη τίποτα, αφού προκάλεσε τόσες καταστροφές, τόσο πόνο και σφαγές. Επομένως, αντί να ψάχνει να βρει έναν τόπο για τους κατοίκους της Γάζας, τους οποίους δεν μπόρεσε να ξεριζώσει από τα εδάφη τους, παρά τις σφαγές επί 15 μήνες, ο Νετανιάχου θα πρέπει να αναζητήσει πόρους για να καλύψει τις ζημιές ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προκάλεσε στη Γάζα» προσέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αναφορά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης των περιοχών της ανατολικής Τουρκίας που επλήγη από τους ισχυρότατους σεισμούς του 2023, για να καταλήξει ότι η Τουρκία μπορεί να συμβάλει στην ανοικοδόμηση και της Γάζας. «Μπορούμε να επιδείξουμε την ίδια επιτυχία ως ισλαμικός κόσμος στην αναστήλωση και το χτίσιμο της Γάζας» είπε συγκεκριμένα.

Οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου προέδρου, ως απάντηση στο σχέδιο του Τραμπ, τον οποίον δεν κατονόμασε, έρχονται στον απόηχο των σκληρών επικρίσεων τις προηγούμενες ημέρες από την αξιωματική αντιπολίτευση για υποτονική εκ μέρους του αντίδραση.

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, από την Αλεξανδρέττα, όπου βρέθηκε την Παρασκευή, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Ερντογάν σιωπά για την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων που εξήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος», καταγγέλλοντας πως «ο Ερντογάν έχει έρθει σε συμφωνία με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Είναι ικανοποιημένος με τον ρόλο που του δόθηκε στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει τον ξεριζωμό και την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η απάντηση του εκπροσώπου του κυβερνώντος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, ότι ο Ερντογάν είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης που εκφράζει τις αλήθειες που κανείς δεν τολμά να πει, δεν ικανοποίησε τον ομόλογό του τού CHP, Ντενίζ Γιουτζέλ, ο οποίος έκανε λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκρύψει τα γεγονότα και να καλύψει τη σιωπή του Ερντογάν.

Φιλοκυβερνητικοί πολιτικοί αναλυτές, από την άλλη, εντάσσουν τη «συγκρατημένη» αντίδραση του Ερντογάν σε μία προσπάθεια να διατηρηθούν ανοικτοί οι δίαυλοι του διαλόγου με τον Τραμπ, που θα περιλαμβάνει και τη Γάζα. Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Ερντογάν ήταν ο διευθυντής της εφημερίδας Hurriyet, Αχμέτ Χακάν, ένας από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Τούρκου προέδρου στη χώρα. Σε άρθρο - ανοικτή επιστολή του αναφέρει:

«Κύριε πρόεδρε, μην δώσετε στον Τραμπ την απάντηση που του αξίζει. Η μεγαλύτερη χάρη που μπορείτε να κάνετε για τη Γάζα είναι να μην δώσετε στον Τραμπ μια ουσιαστική απάντηση. Το μεγαλύτερο καλό που μπορείτε να κάνετε για τη Γάζα είναι μέσω του διαλόγου με τον Τραμπ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

