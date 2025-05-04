Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 τραυματίστηκαν σε ναυάγιο δύο σκαφών που μετέφεραν τουρίστες σε ποτάμι στη νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Περίπου 70 άνθρωποι έπεσαν στο ποτάμι όταν τα δύο σκάφη ανατράπηκαν σε ποτάμι στην πόλη Τσιανσί, στην επαρχία Γκουίζου, τόνισαν τοπικές αρχές στο Xinhua.

Διασώστες εξακολουθούσαν να αναζητούν 14 άτομα.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την ανεύρεση των αγνοουμένων και την περίθαλψη των τραυματιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.