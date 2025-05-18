Ρουμανία: Μεγάλη συμμετοχή στις κρίσιμες εκλογές για ΕΕ, Μολδαβία και Ουκρανία

Οι ψηφοφόροι στη Ρουμανία προσέρχονται μαζικά στις κάλπες για να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της χώρας, σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να καθορίσει τη μελλοντική πορεία της χώρας στην Ευρώπη.

Ο επικρατέστερος υποψήφιος, ο ακροδεξιός Τζορτζ Σιμιόν, έχει ήδη εκφράσει αμφιβολίες για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι ανησυχεί για ενδεχόμενη εκλογική νοθεία, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι που είναι νεκροί. «Ελπίζω να μην αναστηθούν και ψηφίσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν την Κυριακή στα εκλογικά κέντρα μεγάλων πόλεων της Ρουμανίας, όπως το Κλουζ στα βόρεια και το Βουκουρέστι, καθώς οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της χώρας σε μια εκλογική αναμέτρηση υψηλής σημασίας για το μέλλον της Ρουμανίας στην Ευρώπη.

Μέχρι τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα), είχαν ψηφίσει 1,3 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες σε σύγκριση με την ίδια ώρα στον πρώτο γύρο των εκλογών, πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος της συμμετοχής των νέων ηλικίας 18-34 ετών, που αυξήθηκε κατά 32%, όπως και των Ρουμάνων του εξωτερικού, αυξάνοντας περαιτέρω τη συμμετοχή στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Οι κάλπες κλείνουν στις 9 μ.μ. τοπική και ώρα Ελλάδος, οπότε και θα δημοσιευτούν τα exit polls. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να καθυστερήσει, ειδικά αν υπάρξει ένσταση για την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Η αναμέτρηση θεωρείται καθοριστική για τη χώρα των 19 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γκεόργκε Σιμιόν, εθνικιστής στο πρότυπο του Τραμπ, που θέλει να ενώσει τη Ρουμανία με τη Μολδαβία και του έχει απαγορευτεί η είσοδος στην Ουκρανία, έχει ασκήσει δριμεία κριτική στην ΕΕ και έχει δεσμευτεί να σταματήσει κάθε βοήθεια προς το Κίεβο.

Αντίπαλός του, ο Νικουσόρ Νταν, ανεξάρτητος δήμαρχος του Βουκουρεστίου με μετριοπαθές προφίλ, υπόσχεται καταπολέμηση της διαφθοράς, ενεργή συμμετοχή της Ρουμανίας στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και διατήρηση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Ο μετριοπαθής υποψήφιος Νικουσόρ Νταν ψήφισε την Κυριακή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Φαιγκαιράς της Τρανσυλβανίας, τονίζοντας την ανάγκη για εκπροσώπηση των «ήσυχων, τίμιων και εργατικών ανθρώπων» που αισθάνονται αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα.

«Ψήφισα σκεπτόμενος πολλούς ανθρώπους που είναι σιωπηλοί, έντιμοι και εργατικοί, και που για χρόνια δεν ένιωθαν ότι εκπροσωπούνται. Ψήφισα για μια αλλαγή που θα φέρει ευημερία, όχι για μια που φέρνει περιπέτειες και αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις», δήλωσε.

Ο ακροδεξιός Τζορτζ Σιμιόν, από την πλευρά του, ψήφισε σε μια μικρή πόλη έξω από το Βουκουρέστι, συνοδευόμενος από τον πολιτικό του μέντορα, τον υπερεθνικιστή και πρώην υποψήφιο για την προεδρία Κάλιν Γκεοργκέσκου.

Ο Σιμιόν επανήλθε στις κατηγορίες περί νοθείας, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες exit polls έχουν δεχτεί εντολές να παρουσιάσουν την αναμέτρηση ως αμφίρροπη, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Επιπλέον, κατηγόρησε τη Μολδαβία ότι συμβάλλει σε εκλογική απάτη, διευκολύνοντας περισσότερους Μολδαβούς πολίτες να ψηφίσουν ως απόδημοι.

Οι πρώτες ενδείξεις για το αποτέλεσμα αναμένονται με τα exit polls στις 9 μ.μ. (τοπική ώρα), σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να διαμορφώσει καθοριστικά τη στάση της Ρουμανίας έναντι της ΕΕ, της Ουκρανίας και της δημοκρατικής σταθερότητας.

Ο ακροδεξιός υποψήφιος Τζορτζ Σιμιόν δήλωσε ότι το κόμμα του, το AUR, θα πραγματοποιήσει παράλληλη καταμέτρηση των ψήφων σε όλη τη χώρα, προκειμένου – όπως υποστήριξε – να διασφαλιστεί η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας. Ανακοίνωσε επίσης αριθμό WhatsApp, μέσω του οποίου καλεί τους πολίτες να αναφέρουν περιστατικά όπου πιστεύουν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία αποθανόντων συγγενών ή φίλων για εκλογική απάτη.

Η σημερινή εκλογική διαδικασία αποτελεί επανάληψη των περσινών εκλογών, οι οποίες ακυρώθηκαν και προκάλεσαν πολιτική θύελλα στη Ρουμανία. Τον Δεκέμβριο, το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας ακύρωσε τις προεδρικές εκλογές επικαλούμενο φόβους για ξένη παρέμβαση, έπειτα από τη θεαματική – και ανεξήγητη για πολλούς – άνοδο του υπερεθνικιστή Κάλιν Γκεοργκέσκου στον πρώτο γύρο. Η απόφαση θεωρήθηκε από πολλούς αμφιλεγόμενη, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο Σιμιόν έχει χαρακτηρίσει την ακύρωση ως "πραξικόπημα" και δήλωσε την Κυριακή, λέγοντας «το σημαντικότερο σήμερα είναι να επιστρέψουμε στη δημοκρατία, στη λαϊκή ψήφο και να αποκαταστήσουμε την πίστη του ρουμανικού λαού στη δημοκρατία».



Πηγή: skai.gr

