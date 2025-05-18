Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τη Χάγη σήμερα, ζητώντας από την ολλανδική κυβέρνηση να υιοθετήσει μια σκληρότερη στάση απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η διοργανώτρια της κινητοποίησης Oxfam Novib ανέφερε πως περίπου 100.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία, οι περισσότεροι ντυμένοι στα κόκκινα για να εκφράσουν την επιθυμία τους να μπει μια «κόκκινη γραμμή» στην πολιορκία του Ισραήλ στη Γάζα, όπου έχουν διακοπεί οι προμήθειες φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων.

Η πορεία πέρασε επίσης έξω από το κτίριο που εδρεύει το Διεθνές Δικαστήριο, που εξετάζει μια προσφυγή εκ μέρους της Νότιας Αφρικής, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία και πέρυσι έδωσε εντολή στο Ισραήλ να τερματίσει μια στρατιωτική επίθεση στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας ως αβάσιμες και υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι επιχειρήσεις του στη Γάζα αποτελούν αυτοάμυνα και στοχοθετούν μαχητές της Χαμάς που επιτέθηκαν στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η οργάνωση Oxfam Novib κατηγορεί την ολλανδική κυβέρνηση ότι αγνοεί τη διάπραξη, όπως λέει, εγκλημάτων πολέμου από το Ισραήλ στη Γάζα και κάλεσε τους διαδηλωτές να ζητήσουν την υιοθέτηση μιας αυστηρότερης γραμμής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Κάσπαρ Φέλντκαμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως θα ήθελε η ΕΕ να επανεξετάσει τις συμφωνίες συνεργασίας που έχει συνάψει με το Ισραήλ.

Όμως, η ολλανδική κυβέρνηση αποφεύγει μέχρι στιγμής να ασκήσει αυστηρότερη κριτική και ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού, ο λαϊκιστής με αντιμεταναστευτικές θέσεις Γκερτ Βίλντερς έχει επανειλημμένως εκφράσει την ακλόνητη στήριξή του στο Ισραήλ.

Ο ίδιος κατηγόρησε, σε μια ανάρτησή του στο Χ, τους σημερινούς διαδηλωτές ότι βρίσκονται «σε σύγχυση» και ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

