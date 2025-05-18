Πρώτη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Βρετανίας μετά το Μπρέξιτ

Οι ηγεσίες ΕΕ και Μ. Βρετανίας υπογράφουν τη Δευτέρα στο Λονδίνο συμφωνίες για την αναίρεση εμπορικών περιορισμών, την αμυντική συνεργασία και την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών.

Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Η απομάκρυνση Βρυξελλών και Λονδίνου σε εμπόριο, ασφάλεια, μετακίνηση ήταν αναπόφευκτη, καθώς αυτός ήταν ο λόγος που το νησί αποφάσισε να εγκαταλείψει τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ταραχώδες παγκόσμιο σκηνικό όμως που επικρατεί αναγκάζει και τις δύο πλευρές σε επαναδιαπραγματεύσεις.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θέλησε να είναι ξεκάθαρος λίγο πριν από τις συναντήσεις. Πρόκειται για «ένα ακόμα βήμα μπροστά που θα ωφελήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και μια συνεργασία που θα είναι καλή για τις θέσεις εργασίας, τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας και τα σύνορά μας», δήλωσε αποφασιστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Άλλωστε το να πλησιάσει και πάλι την Ένωση ήταν κάτι που είχε υποσχεθεί ο ίδιος και οι Εργατικοί λίγο πριν κερδίσουν τις εθνικές εκλογές το καλοκαίρι. Από την άλλη, σήμερα, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νικ Τόμας Σίμοντς, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων εν όψει της Συνόδου, δήλωσε στο BBC ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα».

Αυτή η απάντηση, αν και αφορούσε ερώτηση για τις τιμές των τροφίμων μέσω ελάφρυνσης των τελωνειακών διαδικασιών, δίνει το γενικότερο κλίμα που επικρατεί λίγο πριν από τις επίσημες διαπραγματεύσεις.

Το Reform UK κάνει λόγο για προδοσία

Αναλυτές, σχολιάζουν και αναγνωρίζουν άλλωστε ότι υπάρχουν και θα υπάρξουν δυσκολίες σύγκλισης των δύο πλευρών, όμως τα παγκόσμια γεγονότα δεν αφήνουν ιδιαίτερο χώρο και χρόνο για μικροπολιτικά «πείσματα». Στις κοινές ανησυχίες βρίσκονται βέβαια η Ρωσία, η Κίνα, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά βέβαια και οι «τραμπικές» Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αύριο αναμένονται τρεις διαφορετικές ανακοινώσεις. Μια κοινή διακήρυξη που θα δίνει έμφαση στις κοινές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής Ηνωμένου Βασίλειου - ΕΕ, στενότερη συνεργασία των δύο πλευρών σε ασφάλεια και άμυνα αλλά και ένα πακέτο μέτρων που θα στοχεύει στην αναίρεση εμπορικών περιορισμών που είχαν εφαρμοστεί μετά το Μπρέξιτ.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η μετακίνηση των πολιτών, με προγράμματα που θα δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία σε φοιτητές και καλλιτέχνες, αλλά και η εκμετάλλευση των e-gates των ευρωπαϊκών αεροδρομίων από Βρετανούς τουρίστες.

Χαρακτηριστική δημοσκόπηση του YouGov δείχνει ότι το 54% των Βρετανών πολιτών θεωρεί λάθος την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση σε αντίθεση με ένα 33% που επιμένει πως ήταν η σωστή απόφαση.

Από την άλλη, έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα αντίπαλα κόμματα. Το εθνολαϊκιστικό Reform UK κάνει λόγο για προδοσία και προσπάθεια αντιστροφής του Μπρέξιτ, ενώ ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Κρις Φιλπ χαρακτήρισε τον Στάρμερ «ψεύτη τσαρλατάνο» για ότι αφορά την «ασφάλεια των συνόρων μας», σχολιάζοντας ότι κάποια από τα μέτρα που θα ληφθούν αύριο θα αυξήσουν και πάλι την εισροή μεταναστών.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.