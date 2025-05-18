Ο ιδρυτής της πλατφόρμας μηνυμάτων Telegram, Πάβελ Ντούροφ, δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι αρνήθηκε αίτημα από δυτική χώρα — την οποία δεν κατονόμασε — να «σιωπήσει» συντηρητικές φωνές στη Ρουμανία, όπου διεξάγεται δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών.

«Μια κυβέρνηση της Δυτικής Ευρώπης... προσέγγισε το Telegram ζητώντας μας να φιμώσουμε συντηρητικές φωνές στη Ρουμανία πριν από τις σημερινές προεδρικές εκλογές. Αρνήθηκα κατηγορηματικά. Το Telegram δεν θα περιορίσει τις ελευθερίες των χρηστών στη Ρουμανία ούτε θα μπλοκάρει τα πολιτικά τους κανάλια», έγραψε ο Ντούροφ στον λογαριασμό του στο Telegram.

Στην ανάρτησή του συνόδευσε το μήνυμα με ένα emoji μπαγκέτας, κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως έμμεση αναφορά στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντούροφ είχε συλληφθεί πέρσι τον Αύγουστο σε αεροδρόμιο κοντά στο Παρίσι και τέθηκε υπό επίσημη ανάκριση, με περιοριστικό όρο να μην εγκαταλείψει τη χώρα. Τον Μάρτιο επέστρεψε στο Ντουμπάι.

Διαψεύδει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών

Σε μια αντίδραση που δημοσιεύτηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε «εντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς».

«Η Γαλλία απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς και καλεί όλους να ενεργήσουν υπεύθυνα και να σεβαστούν τη ρουμανική δημοκρατία», πρόσθεσε το Κε ντ΄Ορσέ.

«Οι πρόσφατες κατηγορίες εναντίον της Γαλλίας είναι απλά μια κίνηση αντιπερισπασμού απέναντι στις πραγματικές απειλές παρέμβασης που στοχεύουν τη Ρουμανία. Η Γαλλία καλεί όλους τους Ρουμάνους πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να υπερασπιστούν τη δημοκρατία», προσθέτει η γαλλική διπλωματία.

Πηγή: skai.gr

