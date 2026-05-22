Η κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Εσθονίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στέλνει σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ δεν θα γίνονται ανεκτές, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή ο υφυπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Σόριν Μολντοβάν, στο συνέδριο GLOBSEC.

Το drone καταρρίφθηκε από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος που συμμετείχε σε αποστολή του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής.

Ο Μολντοβάν σημείωσε ότι η Ρουμανία, η οποία μοιράζεται χερσαία σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, καταγράφει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στα ουκρανικά λιμάνια κατά μήκος του Δούναβη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.