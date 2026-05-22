Ρούμπιο: «Μικρή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Για κάποια σχετική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έκανε σήμερα λόγο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θέλει να υπερβάλει σχετικά με την εξέλιξη των συνομιλιών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Σουηδία, στο πλαίσιο συνόδου του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι «υπάρχει μια μικρή κινητικότητα και αυτό είναι θετικό».

«Τα θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν τα ίδια: το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έρχονται εν μέσω των συνεχιζόμενων επαφών που διεξάγονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο μια πιθανή αποκλιμάκωση των εντάσεων.



Πηγή: skai.gr

