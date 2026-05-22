Σουηδία: «Θετική» σε ρόλο του ΝΑΤΟ για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Διατεθειμένη να αναλάβει ρόλο εκ μέρους του ΝΑΤΟ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, εμφανίζεται η Σουηδία.

«Είναι σαφώς προς το συμφέρον της Σουηδίας και της Ευρώπης να διασφαλίσουμε ότι το στενό παραμένει ανοιχτό και ότι το Ιράν δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ξανά ως όπλο», ανέφερε συγκεκριμένα στο Politico η Σουηδή υπουργού Εξωτερικών, Μαρία Μάλμερ Στένεργκραντ, προσθέτοντας ότι η σουηδική πλευρά είναι «ανοιχτή στη συζήτηση διαφορετικών σχημάτων».

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί σε συνάντηση υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, καθώς αρκετά κράτη-μέλη εξετάζουν πιο ενεργό ρόλο της Συμμαχίας στην περιοχή, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια χαλαρή συμμαχία περίπου 40 χωρών υπό τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ήδη βασικό μηχανισμό συντονισμού για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, υπό την προϋπόθεση τερματισμού των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκφράζουν αντιρρήσεις για εμπλοκή της Συμμαχίας εκτός της παραδοσιακής γεωγραφικής της περιοχής, με το Παρίσι να υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ «δεν είναι ο κατάλληλος οργανισμός για τη Μέση Ανατολή και το Στενό του Ορμούζ».

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων των συμμάχων.



Πηγή: skai.gr

