Το Henley Passport Index παρουσίασε τη λίστα με τα κορυφαία διαβατήρια σε όλο τον κόσμο με τη Σιγκαπούρη να βρίσκεται στην πρώτη θέση για το 2025.

Οι κάτοχοι αυτού του διαβατηρίου απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 195 από τους 227 προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα με το Henley Passport Index.

Η Ιαπωνία έρχεται δεύτερη στην κατάταξη, καθώς οι κάτοχοι του διαβατηρίου της έχουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 193 προορισμούς, έχοντας εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο αφότου ανέκτησε αυτό το ταξιδιωτικό καθεστώς στη γειτονική Κίνα για πρώτη φορά μετά το lockdown για τον Covid-19.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται στο Νο. 3, μαζί με τη Φινλανδία και τη Νότια Κορέα, με πρόσβαση σε 192 προορισμούς χωρίς προηγούμενη βίζα.

Η τέταρτη θέση στην κατάταξη αποτελεί απόδειξη της δύναμης του Ζώνης Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία σε περισσότερους από 425 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. Την κατέχουν επτά χώρες της ΕΕ, έχοντας η καθεμία πρόσβαση χωρίς βίζα σε 191 προορισμούς: Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία και Σουηδία.

Στην πέμπτη θέση βρίσκονται πέντε χώρες, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες έχουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 190 προορισμούς.

Το ελληνικό διαβατήριο, βρίσκεται στην έκτη θέση, μαζί με εκείνο της Αυστραλίας, καθώς δίνει πρόσβαση σε 189 προορισμούς χωρίς βίζα.

Τα 10 πιο ισχυρά διαβατήρια για το 2025

Σιγκαπούρη (195 προορισμοί) Ιαπωνία (193) Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Νότια Κορέα (192) Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία (191) Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο (190) Ελλάδα, Αυστραλία (189) Καναδάς, Πολωνία, Μάλτα (188) Ουγγαρία, Τσεχία (187) Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες (186) Λιθουανία, Λετονία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (185)



