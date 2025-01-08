Ο Ίλον Μασκ εκφράζει τις απόψεις του ως «πολίτης» και έχει το «δικαίωμα» να το κάνει, υπογράμμισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, την ώρα που ο δισεκατομμυριούχος και στενός συνεργάτης του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει τη στήριξή του σε προσωπικότητες και πολιτικές ομάδες της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

«Οι ιδιώτες πολίτες στη χώρα μας μπορούν να λένε ό,τι θέλουν», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι, στο πλευρό του Γάλλου ομολόγού του Ζαν –Νοέλ Μπαρό.

«Εκείνος, όπως κάθε Αμερικανός, έχει το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του», υπογράμμισε.

Εδώ και εβδομάδες, ο Ίλον Μασκ έχει εντείνει τις προκλήσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, παρεμβαίνοντας στον πολιτικό διάλογο στη Βρετανία και τη Γερμανία, στηρίζοντας φωνές της ακροδεξιάς και υποχρεώνοντας Ευρωπαίους υψηλόβαθμους αξιωματούχους να καταδικάσουν τις δηλώσεις του.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος ΥΠΕΞ παρότρυνε τις Βρυξέλλες σήμερα να προστατεύσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ έναντι των παρεμβάσεων στον δημόσιο διάλογο στην Ευρώπη.

«Είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόσει με το μέγιστο σθένος τους νόμους που διαθέτουμε για να προστατεύσουμε τον δημόσιο χώρο μας είτε δεν το κάνει και τότε θα πρέπει να συναινέσει να επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

